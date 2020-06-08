2020-06-08T01:00:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 8 июня: заболевших в 10 раз больше, чем выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославской области на 8 июня
Полина Вачнадзе
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославской области на 8 июняМы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославской области на 8 июняФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ярославской области еще 70 человек подхватили коронавирусную инфекцию, вылечились от нее за сутки лишь 7 человек. Всего выздоровевших с начала пандемии - 1176.

На данный момент в стационарах находятся 779 ярославцев: 275 с подтвержденным COVID-19 и 504 - с типичной клиникой болезни.

На обязательной самоизоляции - 164 человека, на карантине - 3130.

Число заболевших с начала пандемии верно приближается к четырем тысячам, официально зарегистрировано 3646 заразившихся:

Ярославль – 1995;

Рыбинск – 434;

Гаврилов-Ямский МР – 197;

Ярославский МР – 194;

Переславский городской округ – 151;

Ростовский МР – 159;

Рыбинский МР – 110;

Тутаевский МР – 108;

Некрасовский МР – 70;

Борисоглебский МР – 57;

Большесельский МР – 52;

Угличский МР – 39;

Некоузский МР – 27;

Даниловский МР – 19;

Пошехонский МР – 14;

Брейтовский МР – 9;

Первомайский МР – 6;

Мышкинский МР – 3;

Любимский МР – 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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