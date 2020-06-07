Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 7 июня: выздоровевших за сутки в два раза больше заболевших

- В Ярославской области, впервые за все время пандемии, количество выздоровевших за сутки превысило количество заболевших - сразу больше, чем в два раза. За сутки COVID-19 поставлен 75 ярославцам, вылечились от инфекции 162 жителя региона.

На данный момент госпитализирован 761 пациент: 279 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 482 - типичной клиникой болезни.

На обязательной самоизоляции находятся 166 человек, на карантине - 3288.

Заболевших с начала периода – 3576.

- Глава региона Дмитрий Миронов обратился с просьбой к руководству Министерства экономического развития с просьбой открыть предприятия гостиничной индустрии уже на первом этапе снятия ограничений. В Ярославской области он начнется с 8 июня. Работу гостиниц на данный момент планируют возобновить только на третьем этапе.

Сейчас из-за простоя гостиничная отрасль лишилась всякой прибыли, при этом нужно платить зарплаты сотрудникам, аренду, никто не отменял коммунальные платежи и прочие расходы. Если запрет на деятельность продлится еще один-два месяца, многие предприятия гостиничного бизнеса окажутся банкротами.

Как говорится в обращении губернатора в минэкономразвития, падение выручки в апреле составило около 90% по отношению к марту. К концу года снижение доходов в гостиничном сегменте может составить до 70%.