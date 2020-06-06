2020-06-06T01:00:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 6 июня: 8 июня откроются магазины

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославской области на 6 июня
Полина Вачнадзе
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославской области на 6 июняМы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославской области на 6 июняФото: Михаил ФРОЛОВ
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- С 8 июня в Ярославской области начнется первый этап снятия ограничений. Соответствующее постановление подписал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

С понедельника разрешено:

- открыть непродовольственные магазины с отдельным входом площадью не более 400 квадратных метров;

- открыть ярмарки;

- оказывать услуги по ремонту и пошиву одежды и обуви, копированию, подготовке документов, фотографированию;

- парикмахерским перейти на полноценный режим работы;

- возобновить работу туристическим агентствам и туроператорам;

- бронировать места в гостиницах и санаторно-курортных организация, но только для командировочных;

- открыть бани в тех районах, где относительно благополучная эпидситуация;

- начать тренировки сборным командам профессиональных спортивных клубов;

- проводить соревнования профессиональных спортивных лиг без присутствия зрителей (с разрешения федераций).

Кроме того, с понедельника весь список услуг начнут оказывать МФЦ, но по предварительной записи. Детские сады продолжат работы в сегодняшнем режиме, полное их открытие произойдет не раньше июля.

- В Ярославской области по данным еще у 71 человека подтвердился диагноз коронавирус. Заболeвших c начала пeриода - 3501.

Выздоровели за сутки 56 ярославцев, всего - 1007.

На данный момент в больницах находятся 776 пациентов: 279 с подтвержденным COVID-19 и 497 - с типичной клиникой заболевания. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы 164 человека, на карантине после контакта с заболевшими - 3189 человек.

- В Ярославской областной инфекционной больнице сменился главный врач. Нина Лужинская, которая возглавляла клинику с 2018 года, ушла на заслуженный отдых.

По словам Нины Николаевны, это решение было принято ей еще раньше. но в тяжелых условиях пандемии она посчитала неправильным покидать учреждение, которое оказалось на передовой борьбы с вирусом.

- Сейчас ситуация постепенно стабилизируется, и я могу с чувством глубокой признательности к коллективу и благодарности к каждому сотруднику уйти на заслуженный отдых,- сказала теперь уже бывший главврач.

Исполнять обязанности руководителя медучреждения будет Задыне Худоян. Она - кандидат медицинских наук, имеет высшую квалификационную категорию по специальности "Инфекционные болезни". Около года она была заместителем главного врача инфекционки.

- 126 ярославцев, которые из-за начавшейся пандемии по коронавирусу сами не смогли вернуться из-за границы, благополучно доставили на родину. Среди них не только туристы, но и студенты, педагоги, военнослужащие, а также те, кто работал не в России. Люди вернулись из Анголы, Греции, Израиля, Индии, Индонезии, Иордания, Испании, Италии, США, Таиланда, Киргизии, Молдавии, с Кипра, из Китая, Кореи, Камбоджи, Словакии, Турции, Танзании, Таджикистана, Шри-Ланки, Франции, Японии. Но приехали еще не все, кто хотел: своей очереди ждут ярославцы, оставшиеся на Кипре, в Ливане, Саудовской Аравии, Израиле, Египте и Турции.

После возвращения домой все должны пройти медицинский осмотр и двухнедельный карантин.

На данный момент через портал госуслуг от жителей региона подано 287 заявлений о выезде из иностранных государств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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