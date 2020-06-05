Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 5 июня: 1 человек умер, 74 заболели, 55 - вылечились

- В Ярославской области от коронавируса умер еще один человек - 49-летняя женщина. Таким образом, число жертв новой инфекции в регионе, по официальной статистике, достигло 15.

Заболевших с начала периода - 3430. За сутки еще 74 ярославцам поставили диагноз COVID-19, выздоровели и выписаны 55 жителей области. Всего выздоровевших с начала пандемии - 951 человек.

На данный момент госпитализировано 762 пациента: 279 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 483 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы находятся 158 ярославцев, на карантине после контакта с заболевшими - 3174.

- Глава Ярославской области назвал ситуацию по коронавирусу в регионе стабильной. Возможно, что скоро введут послабления.

- География новых случаев выявления коронавирусной инфекции смещается в регионы. Это сегодня обсуждали на заседании рабочей группы Госсовета. Важно, что наша область не входит в число тех, где ситуация нестабильная, - сказа губернатор Дмитрий Миронов.

В Ярославской области ежедневно снижается число заболевших, в стационарах из 1529 коек, подготовленных для COVID-пациентов, заняты 762. Больницам помогают и власти, и местные предприниматели, например, одна из компаний поставила в медучреждения 100 современных кроватей.

- Очень надеемся, что все принимаемые меры помогут в ближайшее время улучшить эпидобстановку и перейти к новым послаблениям. Все предпосылки для этого уже имеются, - дал надежду на возвращение к старым временам губернатор.

- На карантин ушла одна из четырех дежурных групп детского сада "Сказка" в Угличе. В детсаду №18 сейчас проводится санитарная обработка.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции на самоизоляцию на две недели отправились 15 сотрудников. Эту группу посещали 13 малышей. Сейчас проводится тщательная дезинфекция помещений и мебели, остальные три дежурные группы продолжают принимать малышей.