Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 4 июня: заболели 72 ярославца, выздоровели 70

- В Ярославской области вновь количество заболевших и выздоровевших практически одинаково. За сутки COVID-19 диагностировали у 72 человек, выписались - 70.

Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 3356 ярославцев, выздоровели - 896, скончались - 14. На лечении в больницах находятся 735 пациента: 270 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 465 с типичной клиникой COVID-19.

За минувшие сутки анализ на COVID-19 сдал еще 1131 человек. На обязательной изоляции остаются 144 жителя региона, на карантине - 3199.

- В Рыбинске на карантин закрыли один из корпусов общежития авиационного технического университета имени Соловьева. У двух студентов тесты на COVID-19 дали положительный результат.

- Ребят госпитализировали. Болезнь у них протекает в легкой форме. Всех, кто проживает в общежитии, проверили врачи. Выявили 12 человек с симптомами, которые совпадают с симптомами коронавируса. В целях безопасности студентов на скорой отвезли в больницу, за их состоянием будут следить медики, - рассказал проректор по учебной работе РГАТУ Альберт Рябов.

Все, кто остался в общежитии, ограничены в перемещении. В настоящее время решается вопрос о том, чтобы отправить студентов в обсерватор - в санаторий «Сосновый бор» в Гаврилов-Ямском районе. Среди сотрудников общежития заболевших нет.

- Ярославский СИЗО ушел на карантин из-за болезни заключенного СИЗО №1, как сообщает пресс-служба УФСИН России по Ярославской области, ушло на карантин. Респираторное заболевание выявили у одного из заключенных. Болезнь протекает в бессимптомной форме, пациент находится под наблюдением врачей. У всех, кто с ним контактировал, взяли анализы на коронавирус.

Теперь прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных будет вести только СИЗО №2, который находится в Рыбинске. Спецконтингент пока не будут вывозить на судебно-следственные действия. Чтобы пройти к своим подзащитным, адвокаты должны будут надеть маску, бахилы и перчатки, а также измерить температуру. Кроме того, для встреч оборудовали специальные помещения со стеклянными перегородками, чтобы обеспечить изоляцию людей друг от друга.

С 1 июня в СИЗО-1 нельзя будет передать посылки ни обвиняемым, ни осужденным. Но родственники могут дистанционного купить продукты питания и товары первой необходимости для своих близких через специальный сервис УФСИН. Такая система работы продлится до особого распоряжения.

- В Ярославской области жениться в июне будет нельзя. Как, впрочем, и развестись - ограничительные меры по работе ЗАГСов сохраняются как минимум на месяц. Кто уже подал заявление на первый летний месяц, могут обратиться в ЗАГС и согласовать новую дату свадьбы. Для этого нужно отправить письмо на электронную почту отдела, после чего сотрудник перезвонит для уточнения другой даты торжества.

Пока что регистрация брака происходит только в исключительных случаях. К ним относится беременность невесты, состояние здоровья молодоженов или длительная командировка одного из них. При этом церемония проходит без гостей.

Продляется и прием новых заявлений на расторжение брака. Регистрация по ранее принятым заявлениям будет происходить в назначенные даты.

- В Ярославле проверяют соблюдение масочного режима. Сотрудники полиции совместно с представителями департамента транспорта провели рейд на автовокзале. Нарушителей не нашли, все были в масках.

- Масочный режим действует на территории региона с 16 мая. На сегодняшний день в отношении 201 человека составили протоколы об административных правонарушениях. Протоколы направили в районные суды. Там решат, вынести нарушителям предупреждение или оштрафовать, - сообщают в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.