2020-06-03T01:00:10+03:00
Иваново

Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 3 июня: скончался 91-летний пациент - 19 жертва болезни в регионе

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ивановской области на 3 июня
Полина Вачнадзе
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ивановской области на 3 июняМы собрали последние новости о коронавирусе в Ивановской области на 3 июняФото: Михаил ФРОЛОВ
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- В Иванове в 4-ой больнице от коронавируса умер еще один пациента. Ему был 91 год, болезнь протекала молниеносно и сопровождалась массой сопутствующих патологий. Пациент находился на аппарате ИВЛ. Таким образом, количество жертв COVID-10 в Ивановской области увеличилось до 19 человек.

- За сутки в регионе поставлено 83 новых диагноза, количество инфицированных с начала пандемии достигло 2140. Выписались еще 78 человек, суммарно к настоящему времени вылечились от коронавируса 864 пациента.

На стационарном лечении сейчас находятся 674 человека, на кислородной поддержке из них 120 ивановцев, на аппаратах ИВЛ - 11. По словам директора департамента здравоохранения региона Артура Фокина, число таких пациентов увеличивается каждый день. Свободных коек для людей с вирусом осталось всего 93.

- Самая высокая смертность от COVID-19 в Ивановской области зафиксирована у людей в возрасте от 65 лет - скончались 9 человек. На втором месте - пациенты от 46 до 64 лет - болезнь закончилась летально у 7 человек. Два ивановца в возрасте от 18 до 45 лет умерли от коронавируса.

Судя по статистике, в регионе коронавирусом чаще заражаются женщины чем мужчины - 1157 против 900. Наибольшее число заболевших в возрасте от 46 до 65 лет (39%), чуть отстает возрастная категория 18-45 лет (38,4%), пациентов с COVID-19 старше 65 лет - 15,5%.

На настоящее время зарегистрировано 146 детей, подхвативших коронавирус: 83 мальчика и 63 девочки. Чаще всего болезнь у них протекает в легкой форме или даже без симптомов, поэтому обычно заражение выявляют, когда проверяют круг контактов взрослого.

За все время пандемии тяжелая пневмония была у двух детей, при этом тесты дали отрицательный результат на COVID.

- Новых заболевших в Свято-Введенском монастыре Иванова нет. Под наблюдением медиков там остаются 86 человек, тесты взяли у 58-ми - остальные от них отказались.

- В самом монастыре три человека болеют ОРВИ, у двоих COVID-пневмония, от госпитализации они отказались, - рассказал глава департамента здравоохранения.

- В ивановском магазине мужчина устроил дебош, после того, как его попросили надеть маску и перчатки. Ивановец начал оскорблять сотрудников торговой точки и те вызвали вневедомственную охрану. Когда приехали сотрудники Росгвардии, хулиган уже кидался товаром. мужчину задержали и передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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