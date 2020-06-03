Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 3 июня: число заболевших и выздоровевших за сутки почти сравнялось

- Ярославской области впервые за все время число заболевших и число выздоровевших от коронавируса отличаются незначительно. За сутки выписались 70 жителей региона, заболели – 74.

Всего с начала пандемии в регионе 3284 человека подхватили вирус, излечились от него 826 ярославцев, скончались – 14. На данный момент госпитализировано 744 пациента: 281 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 463 – с типичной клиникой COVID-19.

На обязательной изоляции сейчас находятся 145 ярославцев, на карантине – 3097.

- Фармацевтический завод в Ярославле производит препарат для лечения ревматоидного артрита. В этом году начато клиническое исследование, целью которого является изучение эффективности и безопасности терапии пациентов, с тяжелым течение COVID-19.

В рамках этого исследования более 200 больных получают терапию ярославским лекарством. Она направлено в 17 клиник Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Более 30 пациентов уже выписаны домой, но все равно остаются под наблюдением медиков.

- Мы продолжаем оценивать эффективность препарата в терапии у больных тяжелой формой коронавирусной инфекции и готовы в скором времени представить результаты исследований, - заявил генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев.

- В Рыбинске на самоизоляцию ушла дежурная группа в детском саду №10. Причина приостановления работы – положительный тест на коронавирус у одного из сотрудников учреждения.

- Также на больничный уходят два работника учреждения и родители девяти детей, которые посещали эту дежурную группу, - сказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

При этом остальные шесть дежурных групп, которые открыты в учреждении, продолжают свою работу при строгом соблюдении санитарно-гигиенических правил – этот вопрос будут тщательно контролировать.