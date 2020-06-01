Дмитрий Миронов: «День защиты детей – напоминание о том, что они нуждаются в помощи взрослых»

На своей странице в соцсети Дмитрий Миронов уточнил, что помощь нашим детям требуется не только родителей и педагогов, но и государства.

- В этот непростой период в стране приняты беспрецедентные меры поддержки семей. И символично, что именно сегодня начались выплаты, назначенные Президентом РФ Владимиром Путиным, - отметил губернатор Ярославской области. Пособия на детей от 3 до 16 лет до конца дня получат 99 314 семей региона. По 10 тысяч на ребенка единоразово первыми придут тем, кто оформил заявления по 25 мая включительно. Остальные – в ближайшие дни. На эти цели выделено более 1,3 миллиарда рублей. Прием заявлений продолжается. 5 285 рублей за каждый месяц, начиная с 1 января, получат семьи со среднедушевым доходом, не превышающими величину прожиточного минимума. Автоматически, без заявлений, пособие будет выдано более 15 тысячам малоимущих граждан области. Еще более тысячи заявлений поступили от родителей через органы социальной защиты населения и через МФЦ. 29 тысяч семей, имеющих право на материнский капитал, уже получили выплаты по 5 тысяч рублей в апреле и мае. Будут они выданы и в июне.

- Надеюсь, что выплаты помогут многим семьям в сегодняшней ситуации, - подчеркнул Дмитрий Миронов. - Эпидемия внесла многие коррективы и в детские планы. Сначала дистанционное обучение, теперь - каникулы без лагерей: пока мы не можем открыть их. Но наши образовательные центры и музеи уже подготовили интересные программы. Поэтому есть все возможности провести это лето насыщенно и с пользой. Желаю всем ребятам, несмотря ни на что, прекрасно отдохнуть.

Напомним, что с апреля 29 тысяч семей, имеющих право на материнский капитал, уже получили выплаты в размере 5 тысяч рублей ежемесячно. Эти выплаты рассчитаны на три месяца – апрель, май, июнь, но заявление на их получение семьи могут подать до 1 октября.

Кроме того, в регионе произведено назначение ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Поддержку в размере 5285,5 рубля получат семьи с доходами, не превышающими величину прожиточного минимума на душу населения в Ярославской области за II квартал 2019 года – это 10573 рубля. В беззаявительном порядке пособие получат 15629 малоимущих граждан. Еще более тысячи заявлений поступило от родителей через органы социальной защиты населения и МФЦ. Рассчитываться начисления будут с 1 января этого года, поэтому семьи получат деньги сразу за несколько месяцев.

С 1 июня увеличивается пособие по уходу за первым ребенком до полутора лет с 3375,77 рубля до 6752 рублей. Его могут получить неработающие граждане, а также родители, опекуны, близкие родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе учащиеся колледжей, студенты вузов, других образовательных организаций.