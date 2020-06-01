Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 1 июня: на лечении в больницах находятся 744 человека

По данным на вечер 31 мая, число заболевших COVID-19 в Ярославской области достигло 3132 человек, за сутки диагноз коронавирус поставили еще 77 ярославцам.

Выписалось же за сутки всего пять жителей региона, общее количество выздоровевших с начала пандемии - 756, летальных случаев - 14.

На лечении в больницах находятся 744 человека. Из них 292 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 452 с типичной клиникой COVID-19. Состояние одного пациента врачи оценивают как крайне тяжелое, 27 - как тяжелое.

На обязательной изоляции остаются 158 человек, на карантине после контакта с заболевшими - 3067. За сутки еще 974 ярославца сдали тест на COVID-19.

Статистика распространения COVID-19 по региону такова:

Ярославль - 1672;

Рыбинск - 384;

Гаврилов-Ямский МР - 192;

Ярославский МР - 171;

Ростовский МР - 132;

Переславский городской округ - 115;

Тутаевский МР - 107;

Рыбинский МР - 102;

Некрасовский МР - 66;

Борисоглебский МР - 46;

Большесельский МР - 39;

Угличский МР - 33;

Некоузский МР - 23;

Даниловский МР - 18;

Пошехонский МР - 14;

Брейтовский МР - 8;

Первомайский МР - 6;

Мышкинский МР - 2;

Любимский МР - 2.