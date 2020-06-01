Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 1 июня: на лечении в больницах находятся 744 человека
По данным на вечер 31 мая, число заболевших COVID-19 в Ярославской области достигло 3132 человек, за сутки диагноз коронавирус поставили еще 77 ярославцам.
Выписалось же за сутки всего пять жителей региона, общее количество выздоровевших с начала пандемии - 756, летальных случаев - 14.
На лечении в больницах находятся 744 человека. Из них 292 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 452 с типичной клиникой COVID-19. Состояние одного пациента врачи оценивают как крайне тяжелое, 27 - как тяжелое.
На обязательной изоляции остаются 158 человек, на карантине после контакта с заболевшими - 3067. За сутки еще 974 ярославца сдали тест на COVID-19.
Статистика распространения COVID-19 по региону такова:
Ярославль - 1672;
Рыбинск - 384;
Гаврилов-Ямский МР - 192;
Ярославский МР - 171;
Ростовский МР - 132;
Переславский городской округ - 115;
Тутаевский МР - 107;
Рыбинский МР - 102;
Некрасовский МР - 66;
Борисоглебский МР - 46;
Большесельский МР - 39;
Угличский МР - 33;
Некоузский МР - 23;
Даниловский МР - 18;
Пошехонский МР - 14;
Брейтовский МР - 8;
Первомайский МР - 6;
Мышкинский МР - 2;
Любимский МР - 2.
ИСТОЧНИК KP.RU