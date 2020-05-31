Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 31 мая: количество заразившихся COVID-19 в регионе превысило три тысячи

По данным на вечер 30 мая, еще у 79 жителей Ярославской области диагностировали COVID-19. Общее количество заболевших составляет 3055 человек.

За минувшие сутки выписали 53 пациентов, всего выздоровевших с начала пандемии - 751, 14 ярославцев спасти не удалось.

На лечении находятся 2290 человек, госпитализированы - 730: 288 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 442 с типичной клиникой COVID-19. В крайне тяжелом состоянии один ярославец, в тяжелом - 22. Состояние 175 пациентов врачи оценивают как средней тяжести, 2092 - как удовлетворительное.

На обязательной изоляции остается 171 человек, на карантине после контакта с заболевшими - 3113. За минувшие сутки анализ на коронавирус сдали 1732 ярославца.

Статистика распространения COVID-19 по региону такова:

Ярославль - 1615;

Рыбинск - 376;

Гаврилов-Ямский МР - 192;

Ярославский МР - 164;

Ростовский МР - 132;

Переславский городской округ - 115;

Тутаевский МР - 106;

Рыбинский МР - 100;

Некрасовский МР - 65;

Борисоглебский МР - 46;

Большесельский МР - 39;

Угличский МР - 33;

Некоузский МР - 23;

Даниловский МР - 18;

Пошехонский МР - 14;

Брейтовский МР - 7;

Первомайский МР - 6;

Мышкинский МР - 2;

Любимский МР - 2.