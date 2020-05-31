Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 31 мая: количество заразившихся COVID-19 в регионе превысило три тысячи
По данным на вечер 30 мая, еще у 79 жителей Ярославской области диагностировали COVID-19. Общее количество заболевших составляет 3055 человек.
За минувшие сутки выписали 53 пациентов, всего выздоровевших с начала пандемии - 751, 14 ярославцев спасти не удалось.
На лечении находятся 2290 человек, госпитализированы - 730: 288 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 442 с типичной клиникой COVID-19. В крайне тяжелом состоянии один ярославец, в тяжелом - 22. Состояние 175 пациентов врачи оценивают как средней тяжести, 2092 - как удовлетворительное.
На обязательной изоляции остается 171 человек, на карантине после контакта с заболевшими - 3113. За минувшие сутки анализ на коронавирус сдали 1732 ярославца.
Статистика распространения COVID-19 по региону такова:
Ярославль - 1615;
Рыбинск - 376;
Гаврилов-Ямский МР - 192;
Ярославский МР - 164;
Ростовский МР - 132;
Переславский городской округ - 115;
Тутаевский МР - 106;
Рыбинский МР - 100;
Некрасовский МР - 65;
Борисоглебский МР - 46;
Большесельский МР - 39;
Угличский МР - 33;
Некоузский МР - 23;
Даниловский МР - 18;
Пошехонский МР - 14;
Брейтовский МР - 7;
Первомайский МР - 6;
Мышкинский МР - 2;
Любимский МР - 2.
ИСТОЧНИК KP.RU