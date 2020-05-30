Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 30 мая: в регионе продлили режим ограничений

По данным на вечер 29 мая, в регионе от COVID-19 умерла 58-летняя женщина, она стала 14-ой жертвой инфекции. Региональные власти объяснили, что существует два варианта подсчета смертей от коронавируса. При первом - COVID-19 признается первоначальной причиной смерти, при втором - инфекция является прочей причиной.

Количество заболевших увеличилось на 84 человека, общее число заразившихся - 2976. Выписали 45 ярославцев, всего с начала пандемии выздоровели 698 пациентов. На лечении в больницах находятся 713 жителей региона: 308 - с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 405 - с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции остаются 67 человек, на карантине - 3017.

В Ярославской области ограничительные меры решили продлить. До 7 июня по-прежнему остаются закрытыми непродовольственные магазины и кафе, до 15-го - развлекательные учреждения, парки, гостиницы, базы отдыха. Жителям старше 65 лет рекомендуют соблюдать самоизоляцию до середины июня. Кроме того, в регионе продолжает действовать масочный режим.

Больницы, перепрофилированные для лечения COVID-больных, оснастят новым оборудованием. На эти цели из федерального бюджета выделили порядка 500 миллионов рублей. Деньги пойдут на закупку техники, средств индивидуальной защиты для врачей, а также работы по монтажу системы медицинского снабжения кислородом.

В Рыбинске одну из дежурных групп детского сада №110 закрыли на карантин. У одного из родителей воспитанников диагностировали коронавирус. Родители остальных малышей и шесть сотрудников учреждения отправлены на самоизоляцию. В помещении проведут дезинфекцию.