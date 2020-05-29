Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 29 мая: в регионе растет количество больных пневмонией

По данным на вечер 28 мая, за сутки диагноз коронавирус поставили еще 59 жителям региона, общее количество заразившихся с начала пандемии достигло 1745 человек. Специалисты прогнозируют пик заболеваемости в Ивановской области к концу этой недели и началу следующей.

За сутки выписали 47 пациентов, всего выздоровели 646 ивановцев. На лечении в больницах находятся 649 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены четверо, 120 - на кислородной поддержке. На карантине под наблюдением врачей остается 2311 житель области.

В регионе зафиксировали рост числа больных пневмонией. С 18 по 24 мая зарегистрировали 324 случая. В группе пациентов с пневмонией с момента начала пандемии выявили 482 положительных теста на COVID-19.

С 1 июня семьи с детьми начнут получать единовременную социальную выплату. Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей на каждого ребенка, которому с 11 мая по 30 июня этого года исполнилось от 3 до 16 лет. Заявление на получение выплаты родители или опекуны могут подать до 1 октября на портале Госуслуг или в Пенсионный фонд России.

Загородные детские лагеря в Ивановской области начнут работать не ранее достижения третьего этапа снятия ограничений. Кроме того, по-прежнему пока под запретом деятельность спортивных организаций и автошкол.