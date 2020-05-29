2020-05-29T01:00:45+03:00
Иваново

Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 29 мая: в регионе растет количество больных пневмонией

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Иванове на 29 мая
Светлана Крутикова
Поделиться:
С начала пандемии среди пациентов с пневмонией выявили 482 положительных теста на COVID-19С начала пандемии среди пациентов с пневмонией выявили 482 положительных теста на COVID-19Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

По данным на вечер 28 мая, за сутки диагноз коронавирус поставили еще 59 жителям региона, общее количество заразившихся с начала пандемии достигло 1745 человек. Специалисты прогнозируют пик заболеваемости в Ивановской области к концу этой недели и началу следующей.

За сутки выписали 47 пациентов, всего выздоровели 646 ивановцев. На лечении в больницах находятся 649 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены четверо, 120 - на кислородной поддержке. На карантине под наблюдением врачей остается 2311 житель области.

В регионе зафиксировали рост числа больных пневмонией. С 18 по 24 мая зарегистрировали 324 случая. В группе пациентов с пневмонией с момента начала пандемии выявили 482 положительных теста на COVID-19.

С 1 июня семьи с детьми начнут получать единовременную социальную выплату. Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей на каждого ребенка, которому с 11 мая по 30 июня этого года исполнилось от 3 до 16 лет. Заявление на получение выплаты родители или опекуны могут подать до 1 октября на портале Госуслуг или в Пенсионный фонд России.

Загородные детские лагеря в Ивановской области начнут работать не ранее достижения третьего этапа снятия ограничений. Кроме того, по-прежнему пока под запретом деятельность спортивных организаций и автошкол.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ушел из дома 25 мая: в Ярославле разыскивают 48-летнего Сергея Колбашова
Ярославцы могут удаленно зарегистрировать SIM-карту
Ярославцу дали срок за неуплату алиментов
Полицейские в маске и с цветами: в Ярославской области прошел творческий конкурс
В Ярославле снесли аварийный дом 1936 года постройки
В Ярославской области в ночном пожаре погиб мужчина
Рыбинские школьники выберут месяц, когда смогут ездить по старому проездному
В Ярославле пожилой мужчина скончался после 10 дней реанимации
Раненого лося из Ярославля перевезли в лес
Большой фильм-концерт Басты - цифровая премьера в Wink и more.tv
В Ярославле из окна госпиталя для COVID-больных выпал пациент
Роспотребнадзор попросил ярославцев бросить пить и курить на время пандемии
Рыбинец пошел на преступление, чтобы сделать подарок матери
Ярославцы стали в два раза чаще подключать видеонаблюдение