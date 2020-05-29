Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 29 мая: число заболевших в регионе приближается к трем тысячам
По данным на вечер 28 мая, количество заболевших коронавирусом увеличилось на 84 человека, общее число заразившихся с начала пандемии - 2892. За сутки выписали 37 ярославцев, всего выздоровело 653 жителя региона.
На лечении в больницах находятся 684 человека: из них 287 - с подтвержденным COVID-19, 397 - с его типичной клиникой. Один пациент - в крайне тяжелом состоянии, 22 - в тяжелом. На обязательной изоляции остаются 184 ярославца, на карантине - 2776.
Статистика распространения COVID-19 по районам области выглядит так:
Ярославль - 1557;
Рыбинск – 340;
Гаврилов-Ямский МР – 190;
Ярославский МР – 130;
Ростовский МР – 127;
Переславский городской округ – 115;
Тутаевский МР – 104;
Рыбинский МР – 92;
Некрасовский МР – 58;
Борисоглебский МР – 44;
Большесельский МР – 38;
Угличский МР – 30;
Некоузский МР – 23;
Даниловский МР – 18;
Пошехонский МР – 10;
Брейтовский МР – 7;
Первомайский МР – 6;
Мышкинский МР – 2;
Любимский МР – 1.
ИСТОЧНИК KP.RU