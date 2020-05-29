Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 29 мая: число заболевших в регионе приближается к трем тысячам

По данным на вечер 28 мая, количество заболевших коронавирусом увеличилось на 84 человека, общее число заразившихся с начала пандемии - 2892. За сутки выписали 37 ярославцев, всего выздоровело 653 жителя региона.

На лечении в больницах находятся 684 человека: из них 287 - с подтвержденным COVID-19, 397 - с его типичной клиникой. Один пациент - в крайне тяжелом состоянии, 22 - в тяжелом. На обязательной изоляции остаются 184 ярославца, на карантине - 2776.

Статистика распространения COVID-19 по районам области выглядит так:

Ярославль - 1557;

Рыбинск – 340;

Гаврилов-Ямский МР – 190;

Ярославский МР – 130;

Ростовский МР – 127;

Переславский городской округ – 115;

Тутаевский МР – 104;

Рыбинский МР – 92;

Некрасовский МР – 58;

Борисоглебский МР – 44;

Большесельский МР – 38;

Угличский МР – 30;

Некоузский МР – 23;

Даниловский МР – 18;

Пошехонский МР – 10;

Брейтовский МР – 7;

Первомайский МР – 6;

Мышкинский МР – 2;

Любимский МР – 1.