2020-05-28T01:01:38+03:00
Иваново

Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 28 мая: 48 человек в Плесском доме престарелых заразились COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Иванове на 28 мая
Светлана Крутикова
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В Плесском доме престарелых у 48 человек выявили COVID-19В Плесском доме престарелых у 48 человек выявили COVID-19Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За сутки в регионе зарегистрировали еще 47 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших с начала пандемии - 1686. Выписали 48 пациентов, всего выздоровело 599 ивановцев.

На лечении в больницах находятся 641 человек. Шесть пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, 100 - на кислородной поддержке. На карантине под наблюдением медиков остается 2351 житель региона.

В Плесском доме-интернате для престарелых и инвалидов выявили 48 случаев заражения COVID-19. Всего в учреждении проживает 368 человек. Интернат сейчас работает в режиме обсерватора. Людей изолировали и распределили по корпусам.

Несколько дней назад при плановом обследовании у 24 сотрудников Родниковской ЦРБ тесты на коронавирус дали положительный результат. При этом медики чувствовали себя хорошо, симптомов заболевания ни у кого не было. У работников анализ взяли повторно. Результаты повторных тестов всех сотрудников отрицательные.

Десять ивановских медиков, в числе которых врачи и средний медицинский персонал, получили от Фонда социального страхования Российской Федерации единовременные выплаты. Каждый получил по 68 811 рублей.

В Кинешме часть сотрудников скорой помощи ушла на больничный. 32 человека – с симптомами ОРВИ, 5 – с подтвержденным диагнозом коронавирус. Нагрузка на оставшихся врачей значительно возросла. Сейчас на выездах работает 8 бригад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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