Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 28 мая: COVID-пациенты будут долечиваться в районных больницах

В регионе выявили еще 82 случая заражения коронавирусом. За сутки выписали 47 человек. В больницах на лечении находятся 700 ярославцев: 285 пациентов с подтвержденным COVID-19, 415 - с типичной клиникой заболевания. В крайне тяжелом состоянии один больной, в тяжелом - 24, в состоянии средней тяжести - 152, в удовлетворительном - 2002. На обязательной изоляции находятся 179 ярославцев, на карантине - 2581.

В больницах Ярославской области создали запас средств защиты, которого должно хватить на 2-4 недели работы. Кроме того, в медучреждениях должен быть обеспечен двухнедельный запас лекарств, которые требуются для лечения коронавируса.

COVID-пациенты, самочувствие которых стабилизировалось, будут долечиваться в районных медучреждениях. Койки уже оборудовали в Переславской, Некрасовской, Борисоглебской, Некоузской и Мышкинской ЦРБ. Жители Мышкина категорически против перевода COVID-больных из Ярославля в центральную районную больницу. Они направили письмо губернатору области с требованием отменить принятое решение.

Прокуратура Ярославской области провела проверку в Угличской ЦРБ и выявила нарушения при выплатах врачам. Отдельным сотрудникам доплаты за работу были рассчитаны неправильно, некоторым не выплачивались совсем. Руководство медучреждения, а также председатель правительства региона получили представления об устранении нарушений.

С начала действия масочного режима сотрудники правоохранительных органов составили 98 протоколов о нарушениях. Документы переданы в районные суды. Они будут решать, оштрафовать нарушителя и вынести ему предупреждение.

В Ярославле прошли рейды по кафе и магазинам. Полиция и мэрия проверили, как соблюдаются установленные ограничения. Выяснилось, что кафе и бар в центре города работают не только на вынос, но и в обычном режиме. По фактам нарушений проводятся проверки.

В Ярославской области начали открываться дежурные группы в детских садах, которые ранее были закрыты на карантин ранее из-за угрозы распространения коронавируса. Работу возобновили два детских садика в Тутаеве и четыре в Ярославле.