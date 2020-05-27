2020-05-27T15:17:23+03:00
Иваново

Ивановские десантники совершили больше тысячи прыжков с парашютом за день. Видео

Военные продемонстрировали свою боеготовность
Светлана Крутикова
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Ивановские десантники выполнили более 1000 прыжков с парашютом. ФОТО: группа "Минобороны России" ВКонтактеИвановские десантники выполнили более 1000 прыжков с парашютом. ФОТО: группа "Минобороны России" ВКонтакте
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Ивановские десантники за один день совершили более тысячи прыжков с парашютом из самолетов военно-транспортной авиации.

Рано утром первая группа военнослужащих взлетела на самолете АН-2 с аэродрома «Северный», чтобы совершить пристрелочный прыжок с высоты 600 метров.

- К выполнению такой задачи допускаются только опытные парашютисты, так как при снижении военнослужащий практически не управляет парашютом. Это необходимо для летчиков, чтобы они смогли оценить обстановку и в дальнейшем производить десантирование, делая лишь небольшие поправки на ветер, - сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

После этого началось массовое десантирование. Самолеты около сорока раз поднимались в небо, почти 400 военнослужащих совершили прыжки с парашютом. Причем половина из них была выполнена ночью.

Но на этом все не закончилось. Бойцы вернулись на аэродром, чтобы выполнить еще одно задание. Им предстояло десантироваться из самолета ИЛ-76МД на площадку «Будихино» в Костромской области. После приземления военнослужащие отработали тактику захвата объектов условного противника.

Десантники из Иваново совершили тысячу прыжков с парашютом за день.Военнослужащие десантировались на площадку «Будихино» в Костромской области и захватили позиции условного противника

ИСТОЧНИК KP.RU

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