2020-05-27T01:01:15+03:00
Иваново

Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 27 мая: корпус медцентра «Решма» перепрофилировали для лечения COVID-больных

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Иванове на 27 мая
Светлана Крутикова
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Корпус медцентра «Решма» перепрофилировали для лечения COVID-больныхКорпус медцентра «Решма» перепрофилировали для лечения COVID-больныхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По данным на вечер 26 мая, 18-й человек в регионе умер от коронавируса. Это 50-летний пациент из Фурманова. У умершего были сопутствующие патологии.

В области зарегистрировали еще 37 случаев заражения коронавирусом, общее количество заболевших составляет 1639 человек. Три случая выявили в Плесском доме-интернате, там заболели один сотрудник и два пациента. Учреждение перевели в режим работы обсерватора. У всех проживающих и работников взяли анализ на COVID-19.

За сутки выписали 35 ивановцев, всего с момента начала пандемии выздоровел 551 пациент. На лечении в больницах находятся 625 жителей региона. Шесть из них подключены к аппаратам ИВЛ, 103 - на кислородной поддержке. На карантине под наблюдением врачей остаются 2293 человека. 3023 ивановца ждут результата анализов.

В регион поступила первая партия тестов на антитела. Данные системы будут использовать для тестирования лихорадящих больных, когда нужно быстро выявить причину болезни, для проверки медицинских сотрудников. Кроме того, тестировать будут и тех, кто перенес заболевание в средней и тяжелой форме. Анализ планируют делать спустя месяц после выздоровления, чтобы понять уровень концентрации титра антител.

Корпус медицинского центра «Решма» перепрофилировали для лечения больных коронавирусом. В учреждении развернули 139 коек, из них 98 с кислородной поддержкой.

Из-за ситуации с коронавирусом вновь скорректировали сроки проведения ЕГЭ. 29 и 30 июня в Ивановской области пройдут пробные экзамены, выпускники на них присутствовать не будут. Основной период экзаменов начнется 3 июля. Для тех, кто по уважительной причине не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, экзамены проведут в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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