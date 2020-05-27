2020-05-27T01:00:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 27 мая: регион потратит 15 миллионов рублей на покупку новых COVID-тестов

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославле на 27 мая
Светлана Крутикова
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Регион потратит 15 миллионов рублей на покупку 20 тысяч COVID-тестовРегион потратит 15 миллионов рублей на покупку 20 тысяч COVID-тестовФото: Виталий ТИМКИВ
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По данным на вечер 26 мая, число заболевших коронавирусом в регионе увеличилось на 94 человека, общее количество заразившихся - 2726. Со статистикой распространения COVID-19 по районам области можно ознакомиться здесь.

Выписали 66 ярославцев, всего с начала пандемии выздоровели 569 пациентов. В настоящее время госпитализированы 700 больных: 290 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 410 с типичной клиникой COVID-19. 24 пациента находятся в тяжелом состоянии. На обязательной изоляции остаются 178 человек, на карантине - 2560.

Регион потратит 15 миллионов рублей на покупку 20 тысяч тестов, которые выявляют антитела в организме человека. Новые тесты выпускают в Южной Корее и Китае, а недавно их начали делать и в России. Результат анализа становится известен уже через 20-30 минут, а точность исследований составляет от 95 до 100%. 20 тысяч COVID-тестов хватит примерно на месяц.

В связи с эпидемиологической ситуацией вновь скорректировали сроки проведения ЕГЭ. 29 и 30 июня в регионе пройдут пробные экзамены, выпускники на них присутствовать не будут. Основной период экзаменов начнется 3 июля. Для тех, кто по уважительной причине не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, экзамены проведут в августе.

С сегодняшнего дня в Ярославле на карантин закрыли детский сад №247. У родителя одного из воспитанников выявили COVID-19. Пять сотрудников учреждения и 12 родителей будут находиться на самоизоляции, им оформят больничные. Помещения в детском саду продезинфицируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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