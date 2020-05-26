В Ярославле напротив здания областного суда нашли тело мужчины
Смерть не была криминальной
На место происшествия выезжала скорая помощьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня утром, 26 мая, напротив здания Ярославского областного суда на улице Советской умер мужчина. Ему стало плохо, прохожие вызвали «скорую помощь», но врачи помочь человеку ничем не смогли – ярославец скончался.
Известно, что мужчине было 52 года. Причины смерти сейчас выясняют. По информации, предоставленной правоохранительными органами, смерть не носила криминального характера.
Информация будет обновляться.
ИСТОЧНИК KP.RU