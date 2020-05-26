2020-05-26T13:47:47+03:00
Происшествия

В Ярославле напротив здания областного суда нашли тело мужчины

Смерть не была криминальной
Полина Вачнадзе
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На место происшествия выезжала скорая помощьНа место происшествия выезжала скорая помощьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня утром, 26 мая, напротив здания Ярославского областного суда на улице Советской умер мужчина. Ему стало плохо, прохожие вызвали «скорую помощь», но врачи помочь человеку ничем не смогли – ярославец скончался.

Известно, что мужчине было 52 года. Причины смерти сейчас выясняют. По информации, предоставленной правоохранительными органами, смерть не носила криминального характера.

Информация будет обновляться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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