«Ташир» передает средства индивидуальной защиты и оборудование в больницы Ярославля

Группа компаний «Ташир» продолжает оказывать помощь медицинским учреждениям, принимающих пациентов с коронавирусом. 22 мая в больницы города Ярославля была направлена партия индивидуальных средств защиты и оборудования для больниц, врачей и пациентов.

Это второй этап помощи компании в рамках борьбы с пандемией COVID-19. В рамках этого этапа «Ташир» передал ярославским больницам респираторы, медицинские костюмы и одноразовое белье, пульсоксиметры для измерения уровня кислорода в крови, рации для связи врачей и современные многофункциональные больничные койки.

«Компания продолжит оказывать поддержку врачам и медицинским учреждениям в условиях распространения коронавирусной инфекции ровно столько, сколько того потребует эпидемиологическая ситуация в стране», - ранее сообщала первый вице-президент «Ташир», куратор и инициатор благотворительных программ группы Татевик Карапетян. Совокупно на текущее время «Ташир» уже направил помощь российским больницам в размере 35 млн рублей.

На первом этапе помощь от «Ташир» получили больницы в Москве и Калуге: это необходимые средства защиты, медицинская техника и прочее оборудование для больниц. Помимо адресной поддержки медицинских учреждений, в марте «Ташир» открыл бесплатный доступ к своему сервису «Онлайн Доктор», который позволяет пациентам и врачам получить консультацию специалистов по вопросам лечения COVID-19.

Напомним, «Ташир» — многопрофильная группа предприятий, объединяющая более 200 компаний в различных секторах российской экономики, в том числе строительной, производственной, финансовой и энергетической отраслях, девелопменте, ретейле и индустрии развлечений. Общая численность сотрудников превышает 45 тыс.человек. География деятельности группы компаний охватывает 51 город России и ближнего зарубежья. Основатель и президент компании — Самвел Карапетян.