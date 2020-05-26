Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 26 мая: у 24 сотрудников Родниковской ЦРБ диагностировали COVID-19

По данным на вечер 25 мая, общее число заболевших COVID-19 в регионе составляет 1602 человека, за сутки зарегистрировали еще 36 случаев заражения.

С момента начала пандемии выздоровели 516 пациентов, 17 человек спасти не удалось. Сейчас госпитализированы 609 больных. Шесть из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 99 находятся на кислородной поддержке. На карантине под наблюдением врачей остаются 2319 человек.

Сразу у 24 сотрудников Родниковской ЦРБ диагностировали коронавирус. Медицинские работники находятся на карантине, отрабатывается круг их контактов. Больница продолжает работать в обычном режиме, прием пациентов перераспределили между оставшимися сотрудниками. Примечательно то, что все, у кого выявили COVID-19, чувствуют себя хорошо, симптомов заболевания у них нет. В связи с этим предполагают, что при заборе мазка допустили нарушения, поэтому анализы у медиков взяли повторно.

На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе не позволяет начать летнюю оздоровительную кампанию. В связи с этим в детских лагерях не будет первой смены, которая традиционно начиналась в июне

Ивановская область, в числе 56 субъектов страны, в качестве компенсации за снижение доходов регионального бюджета из-за пандемии COVID-19 получит более 316 миллионов рублей. Деньги выделят из резервного фонда Правительства Российской Федерации.