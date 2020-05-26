Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 26 мая: врач, заболевший COVID-19, попал в реанимацию

По данным на вечер 25 мая, в Ярославской области зарегистрировали еще 101 случай заражения COVID-19, общее количество заболевших с момента начала пандемии - 2632.

На лечении находятся 2116 пациентов. Из них госпитализированы 726 ярославцев: 291 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 435 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы остаются 175 человек, на карантине после контакта с заболевшими - 2512.

Статистика распространения COVID-19 по районам области выглядит так:

Ярославль - 1435;

Рыбинск - 308;

Гаврилов-Ямский МР - 171;

Ярославский МР - 110;

Ростовский МР - 107;

Тутаевский МР - 102;

Переславский городской округ - 84;

Рыбинский МР - 83;

Некрасовский МР - 57;

Борисоглебский МР - 42;

Большесельский МР - 38;

Угличский МР - 28;

Некоузский МР - 23;

Даниловский МР - 18;

Пошехонский МР - 10;

Брейтовский МР - 7;

Первомайский МР - 6;

Мышкинский МР - 2;

Любимский МР - 1.

Врач-терапевт Переславской ЦРБ, заразившийся коронавирусом, попал в реанимацию. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Он неоднократно контактировал с людьми, заболевшими COVID-19.

В Ярославской области продолжает действовать масочный режим. Относятся все к нему по-разному. Одни выступают против, другие рьяно защищают принятые меры. В строительном магазине Ярославля произошел инцидент. Мужчина набросился на женщину, которая во время разговора по телефону сдвинула маску на подбородок. Потерпевшая вызвала полицию и написала заявление. По словам самой ярославны, она стала не единственной жертвой сторонника масочного режима.