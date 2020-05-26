Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 26 мая: врач, заболевший COVID-19, попал в реанимацию
По данным на вечер 25 мая, в Ярославской области зарегистрировали еще 101 случай заражения COVID-19, общее количество заболевших с момента начала пандемии - 2632.
На лечении находятся 2116 пациентов. Из них госпитализированы 726 ярославцев: 291 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 435 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы остаются 175 человек, на карантине после контакта с заболевшими - 2512.
Статистика распространения COVID-19 по районам области выглядит так:
Ярославль - 1435;
Рыбинск - 308;
Гаврилов-Ямский МР - 171;
Ярославский МР - 110;
Ростовский МР - 107;
Тутаевский МР - 102;
Переславский городской округ - 84;
Рыбинский МР - 83;
Некрасовский МР - 57;
Борисоглебский МР - 42;
Большесельский МР - 38;
Угличский МР - 28;
Некоузский МР - 23;
Даниловский МР - 18;
Пошехонский МР - 10;
Брейтовский МР - 7;
Первомайский МР - 6;
Мышкинский МР - 2;
Любимский МР - 1.
Врач-терапевт Переславской ЦРБ, заразившийся коронавирусом, попал в реанимацию. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Он неоднократно контактировал с людьми, заболевшими COVID-19.
В Ярославской области продолжает действовать масочный режим. Относятся все к нему по-разному. Одни выступают против, другие рьяно защищают принятые меры. В строительном магазине Ярославля произошел инцидент. Мужчина набросился на женщину, которая во время разговора по телефону сдвинула маску на подбородок. Потерпевшая вызвала полицию и написала заявление. По словам самой ярославны, она стала не единственной жертвой сторонника масочного режима.
ИСТОЧНИК KP.RU