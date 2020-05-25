2020-05-25T01:00:44+03:00
Иваново

Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 25 мая: еще 61 зараженный

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Иванове на 25 мая
Полина Вачнадзе
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Иванове на 25 мая. ФОТО: группа Ивановская область в соцсетиМы собрали последние новости о коронавирусе в Иванове на 25 мая. ФОТО: группа Ивановская область в соцсети
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- В Ивановской области за сутки диагноз коронавирусная инфекция поставлен еще 61 пациенту. Итого с начала пандемии 1566 ивановцев заразились COVID-19. 17 человек скончались, выздоровели 514 человек.

За сутки под наблюдение врачей взяли 187 жителей региона, выписаны - 243, остаются под присмотром медиков 2497 с разными сроками окончания карантина.

С 4 марта введено обязательное тестирование наличия новой коронавирусной инфекции у всех больных пневмонией. С 16 апреля круг тестируемых был расширен за счет пациентов с симптомами ОРВИ. Всего в группе пациентов с ОРВИ и пневмониями выявлен 691 положительный тест на коронавирус,за последние сутки - 20. Общее количество COVID-положительных пневмоний на сегодняшний день составляет 383 случая.

- Наибольшее количество заболевших - в Иванове, Шуе и Тейкове: 579, 183 и 102 соответственно. В областном центре число заразившихся за сутки выросло на 16 человек, в Шуе - на четыре, в Тейкове осталось без изменений.

Прирост заразившихся в процентном соотношении в Заволжском, Родниковском и Шуйском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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