Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 25 мая: еще 61 зараженный

- В Ивановской области за сутки диагноз коронавирусная инфекция поставлен еще 61 пациенту. Итого с начала пандемии 1566 ивановцев заразились COVID-19. 17 человек скончались, выздоровели 514 человек.

За сутки под наблюдение врачей взяли 187 жителей региона, выписаны - 243, остаются под присмотром медиков 2497 с разными сроками окончания карантина.

С 4 марта введено обязательное тестирование наличия новой коронавирусной инфекции у всех больных пневмонией. С 16 апреля круг тестируемых был расширен за счет пациентов с симптомами ОРВИ. Всего в группе пациентов с ОРВИ и пневмониями выявлен 691 положительный тест на коронавирус,за последние сутки - 20. Общее количество COVID-положительных пневмоний на сегодняшний день составляет 383 случая.

- Наибольшее количество заболевших - в Иванове, Шуе и Тейкове: 579, 183 и 102 соответственно. В областном центре число заразившихся за сутки выросло на 16 человек, в Шуе - на четыре, в Тейкове осталось без изменений.

Прирост заразившихся в процентном соотношении в Заволжском, Родниковском и Шуйском районах.