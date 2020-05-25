Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 25 мая: заболевших в 10 раз больше, чем выздоровевших
- В Ярославской области заболели коронавирусом еще 107 человек, выздоровели за сутки лишь 10 пациентов.
На лечении сейчас - 2015 ярославцев. Госпитализировано 703 человека: 284 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 414 с типичной клиникой COVID-19. В тяжелом состоянии 15 заболевших, в состоянии средней тяжести - 171, в удовлетворительном - 1829. Крайне тяжелых больных, как и накануне, нет.
На обязательной изоляции сейчас 173 жителя региона, на карантине - 2290.
Всего заболевших с начала пандемии 2531:
Ярославль - 1384;
Рыбинск – 284;
Гаврилов-Ямский МР – 169;
Ростовский МР - 107;
Ярославский МР – 105;
Тутаевский МР - 101;
Переславский городской округ - 84;
Рыбинский МР - 76;
Некрасовский МР – 57;
Борисоглебский МР – 42;
Большесельский МР – 37;
Угличский МР – 28;
Некоузский МР – 18;
Даниловский МР – 17;
Пошехонский МР - 8;
Первомайский МР - 6;
Брейтовский МР – 5;
Мышкинский МР – 2;
Любимский МР -1.
- До 31 мая предприятия, компании и организации будут работать в том же режиме, что был установлен ранее. Согласно документу, свою деятельность могут осуществлять все организации, но есть ряд ограничений.
Например, по-прежнему разрешается торговля только продуктами питания и товарами первой необходимости. Работают аптеки, салоны связи, парикмахерские, химчистки и другие организации из сферы услуг. Магазины все также закрыты.
Кафе, бары, рестораны могут работать только на вынос и доставку.
Учреждения культуры, спорта, досуговые и развлекательные организации могут работать, но без очного участия посетителей. Они могут заниматься ремонтом своих помещений, переоборудованием или другой хозяйственной работой. Разрешена работа некоторый офисов МФЦ, центров занятости населения - но только по предварительной записи клиентов.
В детских садах могут работать только дежурные группы, все образование остается в дистанционном формате.
ИСТОЧНИК KP.RU