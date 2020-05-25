Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 25 мая: заболевших в 10 раз больше, чем выздоровевших

- В Ярославской области заболели коронавирусом еще 107 человек, выздоровели за сутки лишь 10 пациентов.

На лечении сейчас - 2015 ярославцев. Госпитализировано 703 человека: 284 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 414 с типичной клиникой COVID-19. В тяжелом состоянии 15 заболевших, в состоянии средней тяжести - 171, в удовлетворительном - 1829. Крайне тяжелых больных, как и накануне, нет.

На обязательной изоляции сейчас 173 жителя региона, на карантине - 2290.

Всего заболевших с начала пандемии 2531:

Ярославль - 1384;

Рыбинск – 284;

Гаврилов-Ямский МР – 169;

Ростовский МР - 107;

Ярославский МР – 105;

Тутаевский МР - 101;

Переславский городской округ - 84;

Рыбинский МР - 76;

Некрасовский МР – 57;

Борисоглебский МР – 42;

Большесельский МР – 37;

Угличский МР – 28;

Некоузский МР – 18;

Даниловский МР – 17;

Пошехонский МР - 8;

Первомайский МР - 6;

Брейтовский МР – 5;

Мышкинский МР – 2;

Любимский МР -1.

- До 31 мая предприятия, компании и организации будут работать в том же режиме, что был установлен ранее. Согласно документу, свою деятельность могут осуществлять все организации, но есть ряд ограничений.

Например, по-прежнему разрешается торговля только продуктами питания и товарами первой необходимости. Работают аптеки, салоны связи, парикмахерские, химчистки и другие организации из сферы услуг. Магазины все также закрыты.

Кафе, бары, рестораны могут работать только на вынос и доставку.

Учреждения культуры, спорта, досуговые и развлекательные организации могут работать, но без очного участия посетителей. Они могут заниматься ремонтом своих помещений, переоборудованием или другой хозяйственной работой. Разрешена работа некоторый офисов МФЦ, центров занятости населения - но только по предварительной записи клиентов.

В детских садах могут работать только дежурные группы, все образование остается в дистанционном формате.