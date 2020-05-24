Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 24 мая: опубликовано жуткое письмо пациентки Карабихской ЦРБ

- Депутат Ольга Секачева на заседании Ярославской областной Думы зачитали письмо женщины, которая лежала в Карабихской ЦРБ. КП-Ярославль приводит отрывки письма, которые депутат донесла до общественности.

"Мне страшно вспоминать, что я там пережила. Меня почти не лечили, лежала две недели просто так, не знаю, что они делали. Три дня давали "препарат", три укола, две капельницы, рентген не делали ни разу. До вашего обращения ко мне ни разу никто не подошел. Как они определили пневмонию, не знаю. Кардиограмму тоже не делали. Таблетки всегда приходилось требовать, никто не носил. Порой кончались лекарства и мы лежали так. Потом врач ушла на больничный, ни одна живая душа ко мне вообще не подходила. Со мной лежала бабушка, а к ней вообще никто не приходил. Один раз поменяли памперс, не кормили, пить не давали. Она умерла от бездействия на моих глазах. Кто-то сказал, что надо в реанимацию, но так никто и не пришел. У меня был шок. С соседом по палате пытались искать, кричать, не нашли ни одного медика. Было ощущение, что во всей больнице мы одни. Ходил какой-то мальчик-студент в маске и делал нам уколы. Люди просили пить, просили помощи, ничего не было. ... Обед привозили аж в 16 часов, завтрак в 11. Развозить их некому, от безысходности мы рыдали. ... Знаю, что в правительстве вопрос стоял. После проверки убрали трупы, которые стояли десятками у дверей моей палаты, в пяти метрах от моей кровати. На мою просьбу убрать трупы, сказали "не переживайте, они не встанут".

- Подобные факты сплошь и рядом. Мы говорим о лекарствах, говорим об обследовании, - продолжила Ольга Секачева. - Больные, и это не единичные случаи, говорят, что попадая в Карабиху, они попадают в тюрьму. Одна моя знакомая мне позвонила и сказала "Оля, ради бога, сделай все, чтобы я в эту тюрьму не попала, потому что там трупы грузят как мусор". Если мы подтверждаем, что только 13 человек умерло от COVID, давайте скажем цифру, сколько умерло от сопутствующих заболеваний с ковидом. Ведь до этой инфекции люди так не умирали. Что у нас происходит?

Прокуратура Ярославской области организовала проверку по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи в Карабихской ЦРБ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле у регионального прокурора Дмитрия Попова.

- В Ярославской области за сутки поставили диагноз "коронавирус" еще 115 пациентам. Выздоровели и выписаны с больничного 49 жителей региона.

На лечении остаются 1918 человек. Всего госпитализировано 686 ярославцев: 277 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 409 - с типичной клиникой COVID-19. Крайне тяжелых пациентов нет, в тяжелом состоянии 17 больных, в состоянии средней тяжести - 165, в удовлетворительном 1736 заболевших.

На обязательной изоляции сейчас 179 человек, они вернулись из-за границы, на карантине - 2177 контактировавших с заболевшими.