Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 23 мая: ожидается увеличение числа COVID-инфицированных

- В Ивановской области за сутки поставлено 48 новых диагнозов «коронавирусная инфекция», общее число заболевших с начала пандемии – 1463. Из 48 случаев 27 человек были обследованы с ОРВИ и пневмониями, 19 – по контакту, а двое приехали из Москвы.

Ха минувшие сутки выписано 34 пациента, всего 478. На стационарном лечении находятся 567 ивановцев, в том числе шестеро – на аппаратах ИВЛ и 84 – на кислородной поддержке. Свободных коек осталось 265.

- В Ивановской области ожидается рост числа инфицированных коронавирусом. В очереди на исследование «стоят» 2742 теста, примерно 1300 из них взяты накануне.

- Таким образом, мы ожидаем рост числа выявленных случаев. И учитывая, что впереди выходные, хочу еще раз обратить внимание на соблюдение ограничительных мер, которые разработаны для вашего же блага. И напомню статистику, которую приводит главный государственный санитарный врач России – 37% всех случаев заражения происходит из-за расширения круга контактов, то есть после общения дружных компаний. Поэтому в эти выходные побудьте дома, поберегите себя и своих близких», – подчеркнул руководитель департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

- Духовное управление мусульман Ивановской области обратилось к своим единоверцам с просьбой в праздник Ураза-байрам остаться дома, в кругу семьи, отказаться от массового совершения молитвы. В этом году Ураза-байрам выпадает на воскресенье, 24 мая.

- На двух фельдшеров скорой помощи Кинешмы возбуждены административные дела. Медики обратились к людям за помощью в приобретении масок, перчаток и защитных костюмов. После первого видеообращения активисты собрали средства и закупили все необходимое. Однако проверка регионального департамента здравоохранения показала, что дефицита защитных средств нет.