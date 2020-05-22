Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 22 мая: 55 человек заболели, 18 - выздоровели

- В Ивановской области за сутки поставлено 55 диагнозов "коронавирус". Общее число заболевших в регионе с начала пандемии - 1415.

В числе новых заболевших: обследованы с ОРВИ и пневмониями – 44 человека, по контакту – девять человек, прибывшие из Москвы – два человека, добирались личным транспортом.

За сутки с выздоровлением выписаны 18 человек, то есть суммарно к настоящему моменту в Ивановской области выписали 444 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус.

16 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

На стационарном лечении находятся 611 человек, на кислородной поддержке – 88, на аппаратах ИВЛ – семь пациентов. Под наблюдением остается 2510 человек с разными сроками окончания карантина.

- Хотел бы остановиться на статистике по ОРВИ и пневмониям: в этой группе выявлено 609 положительных тестов на коронавирус, 44 случая за истекшие сутки, – отметил руководитель регионального департамента здравоохранения Артур Фокин. – Общее количество COVID-положительных пневмоний на сегодняшний день составляет 326 случаев. При этом 70% выявляемых пневмоний на сегодня, по нашим наблюдениям, – ковид-положительные. В регионе разработан четкий алгоритм тестирования и компьютерной томографии для выявления пневмоний, он позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях. Напомню, что далеко не во всех регионах пациентов с ОРВИ, у которых имеется подозрительная клиника, тестируют на коронавирус. На наш взгляд, как раз в этой группе пациентов кроется опасность. И чем раньше будет выявлен COVID-19, тем эффективнее лечение, чтобы не доводить ситуацию до тяжелых форм вирусной пневмонии.

- Сократилось количество жалоб по поводу дополнительных выплат медработникам. Вчера поступило 10 обращений, все они будут отработаны.

- Работающим пенсионерам Ивановской области продлили больничные до 29 мая. Эти больничные, как и предыдущие, будут оплачиваться за счет средств Фонда социального страхования РФ.