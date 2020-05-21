Во славу Великой Победы!

В этом году мы отмечаем памятную дату – 75 лет со дня Победы над фашизмом. Мы благодарим ветеранов, тружеников тыла за мирное небо над головой. Торжества пройдут по всей стране. В этом году наши планы по проведению мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы, вынуждено скорректированы.

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Изначально в планы парка входили разнообразные праздничные мероприятия: совместные посадки лесных культур - с волонтерами, организациями-партнерами, друзьями национального парка, торжественное мероприятие и памятная посадка в дендрологическом саду, с концертом, полевой кухней для ветеранов и тружеников тыла. Но сегодняшняя ситуация не способствует реализации всего задуманного. Поэтому, в знак памяти и огромного уважения к научно-исследовательской деятельности Сергея Федоровича Харитонова, его селекционным разработкам и вкладу в озеленение Переславля-Залесского, мы решили сделать акцент на обновлении в дендрологическом саду. В рамках проекта уже высажено более двух десятков деревьев – сосна кедровая, ель колючая голубая, ель канадская, псевдотсуги Мензиса, декоративная яблоня и другие.

– Все работы проводились именно на территории, сформированной еще при жизни основателя сада, и олицетворяют продолжение его благого дела», – отметил директор ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро» Михаил Федоров.

Ольга Чупрасова, национальный парк «Плещеево озеро»

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Красота вокруг нас

Дендрологический сад каждый год не перестает удивлять нас красотой. В этом году в дендрарии раньше обычного распустились первоцветы. Золотыми огоньками-звездочками горят цветы ветреницы, такие же яркие соцветия украшают плотный зеленый ковер листьев чистяка весеннего, переменчивая в окрасе маленьких бутонов медуница, прижавшаяся к земле фиалка и дрожащая от малейшего дуновения ветерка печеночница благородная. Маленькие голубые цветочки бруннеры смотрятся, словно упавшая в траву брошь. А яркие бутоны сон-травы среди других первоцветов, наоборот, выделяются своим размером.

После снятия ограничений на посещение полюбоваться дендрологическим садом и стать участником познавательных экологических экскурсий по его территории вновь смогут все желающие. Сделать заявку на посещение сада в сопровождении экскурсовода можно по телефону 8 (48535) 3-28-07 или по эл.почте olaola.pz@gmail.com

Дмитрий Петропавловский, национальный парк «Плещеево озеро»

В этом году в дендрарии раньше обычного распустились первоцветы. ФОТО: Дмитрий Петропавловский

В национальном парке высадили 54 тысячи елочек

Минувшая зима была очень теплой и малоснежной, по этой причине весна в этом году пришла рано. Сдвинулись и сроки проведения полевых работ, в том числе и по лесовосстановлению.

В середине апреля, в рамках Государственного задания, сотрудники национального парка «Плещеево озеро» приступили к посадке лесных культур. На заранее подготовленных с осени делянках, государственные инспекторы Купанского и Пригородного участковых лесничеств национального парка высадили 54 тысячи сеянцев ели обыкновенной.

– В течении года мы еще трижды вернемся на заложенные делянки – поделилась планами старший государственный инспектор национального парка Светлана Утрясова, – проводить уходы за молодыми посадками. Это будут работы по прополке и окашиванию травы вокруг саженцев. Уходы за лесными культурами будут проводиться на протяжении семи лет, пока молодые деревца не окрепнут и не наберут сил.

Лесной фонд национального парка превышает 16 тысяч гектар. Согласно закона, на особо охраняемых природных территориях запрещена любая вырубка леса, кроме санитарной. Проведенные этой весной посадки на площади 13,5 гектар имеют восстановительный характер – взамен вырубленных деревьев, погибших и поврежденных стволовыми вредителями и в результате ветровалов.

Дмитрий Петропавловский, национальный парк «Плещеево озеро»