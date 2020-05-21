Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 21 мая: умер еще один пациент
- За сутки в Ивановской области поставлено 47 новых диагнозов, количество заболевших с начала пандемии сейчас находится на отметке 1360. Из новых диагнозов, 32 человека обследованы с ОРВИ и пневмониями, 12 ивановцев – по контакту и трое приехали из Москвы. В стационарах находятся 583 человека, шестеро из них – на аппаратах ИВЛ, 91 – на кислородной подушке.
За сутки выздоровело 29 пациентов, всего – 426.
К сожалению, умер еще один больной – 69-летний пациент из Гаврилово-Посадского района. Он поступил в больницу в тяжелом состоянии, с двусторонней пневмонией и серьезными сопутствующими патологиями.
- За три последних дня в департамент здравоохранения Ивановской области поступило 93 жалобы от медицинских работников по поводу стимулирующих выплат. В 47 случаях вопрос уже решен в пользу обратившихся, 24 жалобы находятся в работе, в 17 случаях даны разъяснения, четыре жалобы, как оказалось, вообще не относятся к данным выплатам.
- В Ивановской области за сутки +47 новых подтвержденных случаев коронавируса:
- Иваново +16,
- Кинешма +4,
- Тейково +1,
- Шуя +12,
- Гаврилово-Посадский район +1,
- Заволжский район +1,
- Ивановский район +3,
- Фурмановский район +2,
- Шуйский район +4,
- Южский район +2,
- Юрьевецкий район +1.
ИСТОЧНИК KP.RU