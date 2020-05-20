2020-05-20T01:01:35+03:00
Иваново

Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 20 мая: еще две смерти от COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Иванове на 20 мая 2020 года
Полина Вачнадзе
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148 медицинских работников ивановской области заразились коронавирусом148 медицинских работников ивановской области заразились коронавирусомФото: Алексей ФОКИН
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- В Ивановской области за сутки подтверждено 22 новых диагноза "коронавирус", общее число заболевших - 1313 человек.

За сутки выздоровели еще 54 человека, итого - 397 ивановцев. К сожалению, два человека скончались: это пациенты из Приволжского и Гаврилово-Посадского районов 78 и 56 лет. У обоих болезнь протекала в тяжелой форме. Общее количество жертв от коронавируса в регионе увеличилось до 15 человек.

- Следственный комитет инициировал проверку по факту неполучения некоторыми медиками и водителями скорой помощи Ивановской области выплат за их работу с коронавирусными больными.

- В Иванове из-за несоблюдения регламенто вработы в условиях распространения коронавируса приостановлена работа еще четырех организаций. В Шуе по тем же самым причинам приостановили работу крупного сетевого магазина техники.

- За сутки сотрудники ГИДББ на девяти постах, расположенных на границе Ивановской области, проверили более двух тысяч автомобилей. К рекомендациям полицейских развернуться последовали более 300 водителей.

- 148 медицинских работников Ивановской области заразились коронавирусом с марта этого года. За сутки COVID-19 подтвердили у 6 сотрудников Кинешемской и Шуйской центральных районных больниц.

Всего в Ивановской области работает порядка 18 тысяч медицинских работников. процент зараженных - 0,8.

- До снятия режима повышенной готовности в Ивановском регионе запрещена работа. Как прокомментировал врио главного государственного санитарного врача Ивановской области Павел Колесник, пляж с наступлением летнего периода становится фактически местом массового скопления людей.

- Именно потому что действует запрет на любые массовые мероприятия, пляжи официально не будут открыты, - отметил Павел Колесник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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