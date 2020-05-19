Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 19 мая: пять смертей за сутки

- В Ивановской области за сутки умерли пять пациентов с подозрением на коронавирус. Точные причины смерти станут известны только после вскрытия.

- На данный момент в Ивановской области зарегистрирован 1291 случай заражения, за сутки 46 новых заболевших. Из них 20 человек с симптомами ОРВИ, 14 – из круга общения ранее зараженных, 2 человека приехали в регион из Москвы.

Под наблюдением медиков находятся 2395 жителей Ивановской области, 554 пациента – в стационаре, из них 100 – на кислородной подушке, семеро – на аппаратах искусственной вентиляции легких.

- В Иванове за нарушения противоэпидемиологических регламентов закрыли шесть магазинов. Самые распространенные нарушения: отсутствие чек-листов, медицинских масок и перчаток на сотрудниках, а также несоблюдение графика уборки помещения.

- В поезде №337 из Санкт-Петербурга в Самару, который проходит через Ивановскую области, выявлен пассажир с COVID-19. Сейчас устанавливается, кто из ивановцев ехал в этом составе.