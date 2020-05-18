2020-05-18T01:00:37+03:00
Иваново

Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 18 мая: в лидерах по количеству заболевших - Иваново, Шуя и Тейково

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Иванове на 18 мая 2020 года
Светлана Крутикова
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Больше всего заболевших COVID-19 в Иванове, Шуе и ТейковеБольше всего заболевших COVID-19 в Иванове, Шуе и ТейковеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По данным на вечер 17 мая, общее число заболевших COVID-19 в регионе составляет 1245 человек, за сутки диагностировали еще 53 случая заражения. В лидерах по количеству заболевших

С момента начала пандемии выздоровели 334 пациента, 13 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались. Во всех случаях тяжелые сопутствующие патологии. Сейчас на лечении находятся 898 больных. На карантине под наблюдением врачей - 2347 человек.

Статистика распространения COVID-19 по Ивановской области такова:

- Иваново - 463;

- Шуя - 133;

- Тейково - 92;

- Кинешма - 62;

- Кохма - 57;

- Гаврилово-Посадский МР - 54;

- Родниковский МР - 53;

- Южский МР - 39;

- Фурмановский МР- 37;

- Вичуга - 30;

- Ивановский МР - 28;

- Ильинский - 27;

- Шуйский МР - 25;

- Тейковский МР - 24;

- Вичугский МР - 15;

- Кинешемский МР - 14;

- Комсомольский МР - 14;

- Лежневский МР - 13;

- Палехский МР - 11;

- Юрьевецкий МР - 9;

- Верхнеландеховский МР - 8;

- Лухский МР - 8;

- Заволжский МР - 7;

- Приволжский МР - 7;

- Пучежский МР - 6;

- Пестяковский МР - 4;

- Савинский МР - 4.

Сотрудники ивановского управления МЧС провели дезинфекцию общежития сельскохозяйственной академии. Сейчас общежитие переведено в режим обсервации. 122 человека находятся на карантине, у 67 диагноз коронавирусная инфекция подтвердился. Девять студентов находятся в больнице, остальные лечатся амбулаторно.

Представители общественной организации «Союз десантников» провели рейд по крупным магазинам областного центра. Общественники хотели проверить, как исполняется указ губернатора. Ранее им стало известно, что ивановцы ходят за покупками без масок и перчаток и не соблюдают в магазинах социальную дистанцию. С людьми провели профилактические беседы. Кроме того, десантники предлагали маски и перчатки тем, у кого их не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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