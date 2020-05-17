Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 17 мая: двое ивановцев смогут вернуться из-за границы домой

По данным на вечер 16 мая, еще у 68 жителей региона диагностировали COVID-19, общее число заболевших с момента начала пандемии составляет 1192 человека. Среди новых случаев 38 ивановцев были обследованы с ОРВИ и пневмониями, 28 - из числа тех, кто контактировал с ранее заразившимися. Еще два человека - это приехавшие из Москвы, круг их контактов сейчас устанавливается.

Всего в области выздоровели 333 пациента. На лечении в больницах находятся 497 человек. Семеро подключены к аппаратам ИВЛ, 91 - на кислородной поддержке. В медучреждениях, перепрофилированных для лечения COVID-зараженных, остается 166 свободных коек. На карантине под наблюдением врачей сидят 2404 ивановца.

Двое жителей областного центра вернутся из-за границы домой. Самолет из Танзании, где из-за пандемии коронавируса застряли туристы, вечером 15 мая вылетел в Москву. На острове Занзибар ивановцы провели 60 дней.

В Иванове наказали руководителей МФЦ и Пенсионного фонда. 14 мая в офисе для выдачи документов многофункционального центра «Октябрьский» скопилось много людей. Ни сотрудники отделения, ни посетители не соблюдали социальную дистанцию и правила применения средств индивидуальной защиты. Никто никаких оперативных мер не предпринял. В результате руководитель офиса написал заявление об уходе. О том, какие меры приняли в отношении главы Пенсионного фонда, пока неизвестно.