Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 16 мая: у 14 врачей Шуйской ЦРБ диагностировали COVID-19

По данным на вечер 15 мая, еще один человек умер от COVID-19. Это пациент хирургического отделения Шуйской ЦРБ. Ранее он поступил на срочную операцию, впоследствии у него обнаружили коронавирус. Спасти больного не удалось. Всего в регионе скончались 13 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Среди новых заразившихся - 14 врачей хирургического отделения Шуйской ЦРБ, где лежал умерший пациент. В связи со сложившейся ситуацией отделение перевели в режим обсерватора. Сейчас там долечиваются 12 человек. В ближайшее время пациентов по профилям хирургия, травматология и урология из районов, которых обслуживает данное медучреждение, направят в Ивановскую областную клиническую больницу.

В регионе зарегистрировали еще 101 случай заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала периода пандемии составляет 1124 человека. На лечении в больницах находятся 528 пациентов. Из них десять подключены к аппаратам ИВЛ, 91 - на кислородной поддержке. За сутки выписали 35 человек. На карантине под наблюдением врачей остается 2710 ивановцев.

Согласно статистике, больше всего выявленных случаев COVID-19 среди жителей региона в возрасте от 18 до 45 лет. На втором месте - более возрастные жители Ивановской области, от 46 до 65 лет. На третьем - ивановцы старше 65 лет.

В регионе закрыли 22 магазина и 4 производственных предприятия. Причиной этому послужило нарушение требований регламентов работы в условиях распространения COVID-19.