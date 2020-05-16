2020-05-16T01:00:33+03:00
Иваново

Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 16 мая: у 14 врачей Шуйской ЦРБ диагностировали COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославле на 16 мая 2020 года
Светлана Крутикова
Поделиться:
14 врачей хирургического отделения Шуйской ЦРБ заболели COVID-1914 врачей хирургического отделения Шуйской ЦРБ заболели COVID-19Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

По данным на вечер 15 мая, еще один человек умер от COVID-19. Это пациент хирургического отделения Шуйской ЦРБ. Ранее он поступил на срочную операцию, впоследствии у него обнаружили коронавирус. Спасти больного не удалось. Всего в регионе скончались 13 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Среди новых заразившихся - 14 врачей хирургического отделения Шуйской ЦРБ, где лежал умерший пациент. В связи со сложившейся ситуацией отделение перевели в режим обсерватора. Сейчас там долечиваются 12 человек. В ближайшее время пациентов по профилям хирургия, травматология и урология из районов, которых обслуживает данное медучреждение, направят в Ивановскую областную клиническую больницу.

В регионе зарегистрировали еще 101 случай заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала периода пандемии составляет 1124 человека. На лечении в больницах находятся 528 пациентов. Из них десять подключены к аппаратам ИВЛ, 91 - на кислородной поддержке. За сутки выписали 35 человек. На карантине под наблюдением врачей остается 2710 ивановцев.

Согласно статистике, больше всего выявленных случаев COVID-19 среди жителей региона в возрасте от 18 до 45 лет. На втором месте - более возрастные жители Ивановской области, от 46 до 65 лет. На третьем - ивановцы старше 65 лет.

В регионе закрыли 22 магазина и 4 производственных предприятия. Причиной этому послужило нарушение требований регламентов работы в условиях распространения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ярославской области раскрыли кражу полутонны деталей с железной дороги
В Ярославле руководитель бюджетной организации подозревается присвоении денег
В Ярославской области ожидаются заморозки
В Ярославском районе откроют войну с борщевиком
Пенсионный фонд ответил на вопросы ярославцам о выплатах детям до 16 лет
Не продадут товар и вызовут полицию. Как ярославские магазины должны реагировать на покупателя без маски
В Ярославле водитель протаранил магазин и убежал
Губернатор Ярославской области поручил бесплатно выдать маски многодетным семьям
В Пенсионном фонде РФ ответили на вопросы ярославцев о выплатах на детей до 3 лет
Где в Ярославской области построят новые детские и спортивные площадки
Ярославна нашла поддельный больничный и принесла его на работу
В Мышкинском районе Ярославской области выявили первый случай COVID-19
Рыбинский мост через Волгу могут отремонтировать в рамках нацпроекта
Лосенка, который остался без мамы, передали в ярославский зоопарк
График отключения горячей воды в Ярославле: когда, где, на сколько
В Ярославской области пьянка закончилась поножовщиной
В Рыбинске реконструируют стадион «Сатурн»
В Ярославской области увеличили число коек для COVID-зараженных
Больных пневмонией и ОРВИ из Ярославля отправят на лечение в районы
Арт-объект или зона для рыбалки: ярославцы выберут, что будет в парке 30-летия Победы
Ярославские приставы прикрыли ферму, где умирали животные