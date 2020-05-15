Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 15 мая: более 200 автомобилистов развернули на въезде в регион

По данным на вечер 14 мая, еще у 102 жителей региона диагностировали COVID-19, общее число заболевших с начала периода пандемии составляет 1023 человека. Среди новых зараженных 35 человек с симптомами ОРВИ и пневмониями, 6 - приехали из Москвы, 61 - из числа тех, кто контактировал с ранее заболевшими, причем 48 из них - проживающие в общежитии сельхозакадемии.

На лечении в больницах находятся 530 человек, 57 пациентов - на кислородной поддержке, девять подключены к аппаратам ИВЛ. На карантине под наблюдением врачей остаются 2718 жителей области. За минувшие сутки выздоровели 40 человек.

В детских садах региона открыли дополнительные дежурные группы. Их могут посещать дети тех родителей, которые с 12 мая вышли на работу. В одной группе должно быть не больше 12 человек. Чтобы попасть в дежурную группу, необходимо позвонить в свой детский сад и оставить заявку. В первый день посещения родители должны написать заявление и дать согласие на обязательное ограничение своих контактов вне работы и семьи, а также предоставить справку, подтверждающую выход на работу.

Вчера, 14 мая, в Ивановской области проверили, как предприятия и производства соблюдают противоэпидемиологический регламент. Комиссия выявила 12 нарушений. Деятельность четырех предприятий прекратили, составили восемь административных протоколов. Кроме того, нарушения обнаружились и в шести магазинах торгового центра «Тополь». Их работу также прекратили.

Сотрудники ГИБДД продолжают проверять автомобили, которые въезжают на территорию Ивановской области. В период с 7 утра 13 мая до 7 утра 14 мая были остановлены около 250 водителей, у 217 из них не было веских причин для пребывания в регионе. После профилактической беседы с полицейскими они воздержались от пересечения границ области.