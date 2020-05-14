2020-05-14T15:36:16+03:00
Кострома

Костромич поджег ювелирный завод, чтобы скрыть недостачу

Ущерб оценивается в миллионы рублей
Полина Вачнадзе
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Ущерб оценивается в миллионы рублей. ФОТО: пресс-служба УМВД России по Костромской областиУщерб оценивается в миллионы рублей. ФОТО: пресс-служба УМВД России по Костромской области
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В ночь на 12 мая в поселке Красное-на-Волге в Костромской области сгорел ювелирный завод. После просмотра камер видеонаблюдения, стало понятно, что огонь полыхнул не случайно. По подозрению в поджоге был задержан сотрудник предприятия.

30-летний мужчина не стал отпираться и во всем признался.

- Он рассказал, что ночью разбил окно в одном из кабинетов, вылил туда из принесенных с собой бутылок бензин и бросил зажженную спичку, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Костромской области.

По подозрению в поджоге был задержан сотрудник предприятия. ФОТО: пресс-служба УМВД России по Костромской области

По подозрению в поджоге был задержан сотрудник предприятия. ФОТО: пресс-служба УМВД России по Костромской области

В ближайшее время на ювелирном заводе должна была пройти инвентаризация. По предварительной версии, устроив пожар, костромич пытался скрыть недостачу. Пожар принес собственнику предприятия многомиллионный ущерб: часть продукции была уничтожена, здание сильно пострадало.

Сейчас проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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