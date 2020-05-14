Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 14 мая: в регионе временно перестали использовать уральские аппараты ИВЛ

По данным на вечер 13 мая, за сутки еще у 10 жителей региона диагностировали COVID-19, общее число заболевших с начала периода пандемии - 921. К настоящему моменту выздоровели 232 пациента. На лечении в больницах находятся 515 человек, из них 8 подключены к аппаратам ИВЛ, 57 - на кислородной поддержке.

В регионе готовы развернуть еще 460 дополнительных коек, из них 232 - с кислородной поддержкой. К 1 июня планируют увеличить коечный фонд до 1153 мест. Кроме того, для лечения больных коронавирусом перепрофилируют часть корпусов медицинского центра «Решма».

Общежитие Ивановской сельскохозяйственной академии перевели в режим обсерватора. У 64 проживающих тесты на COVID-19 дали положительный результат. Все, кто находится в общежитии, обязаны соблюдать двухнедельный карантин. Кроме того, девять случаев заражения зафиксировали во Веденском монастыре.

Десять аппаратов ИВЛ, которые поступили в область с Уральского приборостроительного завода, не будут использовать до окончания проверки. Такое решение приняли после того, как стало известно о возгорании медицинского оборудования этого же производителя в больнице Санкт-Петербурга.