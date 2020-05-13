2020-05-13T16:50:00+03:00
Общество

Председатель ЯООО "Российский союз молодежи" Ольга Правдухина: Это преступление перед человечеством и перед человечностью

Организаторы "Бессмертного полка" передадут в Следственный комитет IP-адреса, с которых выкладывали фото нацистов
Полина Вачнадзе
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Несмотря на ограничительные мероприятия, ярославцы пришли почтить память павших в Великой Отечественной войнеНесмотря на ограничительные мероприятия, ярославцы пришли почтить память павших в Великой Отечественной войнеФото: Правительство Ярославской области
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9 мая сайт "Бессмертного полка" подвергся атаке хайтеров: с 6 до 9 утра поступило более 90 миллионов запросов из-за чего портал на какое-то время оказался недоступен. С IP-адресов, зарегистрированных в Европе, Северной Америке, Украине и России, хайтеры отправляли анкеты с фотографиями нацистов.

- 646 уникальных IP-адресов использовалось для атак, где-то 64% - это европейские страны, такие как Германия, Нидерланды, Финляндия, Украина, 27% - Северная Америка, 3% - Азия, были атаки и с территории России, - рассказала сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк" Елена Цунаева.

Вторая атака на портал произошла в 11 часов уже во время трансляции шествия. Службе безопасности удалось отрегулировать процесс, на работоспособности сайта это никак не отразилось, но организаторы справедливо посчитали, что действия хайтеров не должны остаться безнаказанными. Полный список IP-адресов, с которых поступали снимки офицеров вермахта, передадут в Следственный комитет РФ.

- Я считаю, это преступление. Преступление и перед человечеством, и перед человечностью. Это делали живые люди, у которых есть дети, родители, друзья. Как они друг с другом общаются? Да, я считаю позором иметь в семье или среди друзей таких персонажей, не могу назвать их людьми. Что у них в головах творится, в каком мире они живут? У них же были родственники, участники войны, или все воевали на другой стороне? -Взломав сайт "Бессмертного полка" и разместив на нем фото нацистов, эти иваны, не помнящие родства, еще раз проиграли войну, - считает председатель ЯООО "Российский союз молодежи", член региональной Общественной палаты Ольга Правдухина.

По мнению Ольги Борисовны, люди, совершившие атаку на святое, заслуживают наказания по всей строгости закона, по самому высшему пределу, который предусматривает данная статья.

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