2020-05-13T16:13:10+03:00
Кострома

Ушел выносить мусор и не вернулся. В Костромской области разыскивают 41-летнего мужчину

С заявлением в полицию обратилась мать пропавшего мужчины
Полина Вачнадзе
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Ян Цветков пропал 6 марта. ФОТО: СКР по Костромской областиЯн Цветков пропал 6 марта. ФОТО: СКР по Костромской области
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Ян Цветков пропал в Галиче 6 марта. Утром он вышел вынести мусор и домой до сих пор не вернулся. С заявлением в полицию обратилась мать пропавшего мужчины. По факту его безвестного исчезновения Следственный комитет по Костромской области возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Приметы Яна Цветкова: на вид 40 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза серо-синие, нос искривлен, с горбинкой. Особые приметы: в области живота следы послеоперационных швов.

Был одет: пуховик болоньевый с капюшоном темно-синий, темные спортивные штаны, калоши, шапка-петушок синего цвета с темными вкраплениями.

Следственное управление области обращается к лицам, обладающим какой-либо информацией о судьбе мужчины, сообщить по телефонам 8(494-37)2-20-39 (Галичский межрайонный следственный отдел), 8(4942)49-70-24 (следственное управление СУ СКР по Костромской области), либо по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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