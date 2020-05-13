2020-05-13T01:00:32+03:00
Иваново

Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 13 мая: в Иванове из автобусов высаживают пассажиров без масок и перчаток

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Иванове на 13 мая 2020 года
Светлана Крутикова
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В Иванове проверили, как соблюдаются меры профилактики в автобусах и таксиВ Иванове проверили, как соблюдаются меры профилактики в автобусах и таксиФото: Кирилл ВЕРШИНИН
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По данным на вечер 12 мая, в регионе зафиксировали еще 68 случаев заражения COVID-19, общее число заболевших с начала периода пандемии составило 911 человек. К настоящему моменту выздоровели 186 человек. На лечении находятся 511 жителей региона, 57 пациентов - на кислородной поддержке, 8 человек подключены к аппаратам ИВЛ. За минувшие сутки умер еще один пациент, ранее скончались 11 больных. Большая часть умерших длительное время занималась самолечением. Пациентов доставили в больницы достаточно поздно.

Вчера, 12 мая, в Иванове прошли рейды по магазинам и работающим предприятиям. Комиссия проверила, как соблюдается регламент по профилактике распространения COVID-19. В результате приостановили деятельность 14 магазинов. Кроме того, нарушения выявили в типографии «Выбор» на Павла Большевикова и «Икспресс» на Наговицыной-Икрянистовой. В организациях не было журнала по учету температуры сотрудников, не заполнялись необходимые чек-листы, некоторые сотрудники работали без масок. По факту нарушений составили акты, а должностным лицам вынесли предписание Роспотребнадзора.

Специалисты проверили, как соблюдаются меры профилактики и в общественном транспорте. За день осмотрели 60 автобусов и 15 машин такси. 95% пассажиров автобусов были в масках, 60% - в перчатках. Всех ивановцев, кто был без средств индивидуальной защиты, высаживали из транспорта. Также комиссия выявила, что некоторые перевозчики игнорируют требование о соблюдении социальной дистанции и не сокращают допустимое количество перевозимых пассажиров до 35% от вместимости, как это предписано указом губернатора. В такси же нарушают регламент сами водители, они работают без масок и перчаток. В отношении трех человек составили протоколы о нарушении, им грозят штрафы от 15 до 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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