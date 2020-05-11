- Режим нерабочих дней, единый для всей страны, отменен с завтрашнего дня. Но это не означает, что противоэпидемические мероприятия закончены. Президент России доверил регионам выбор дальнейшей стратегии действий, - написал Дмитрий Миронов. - Будем выходить из ограничительного режима постепенно, с оглядкой на эпидситуацию и консультируясь с медиками. В любой момент меры могут быть ослаблены или ужесточены. Многое будет зависеть от нашей с вами осторожности Весь период пандемии мы старались действовать гибко. Предприятия, которым в регионе было разрешено работать, смогут продолжить свою деятельность при условии обязательного соблюдения санитарных требований Роспотребнадзора. С 16 мая мы планируем расширить список работающих. Но, повторюсь, каждый новый шаг будем делать очень осторожно, тщательно прогнозируя последствия. Глава региона подчеркнул, что за работниками организаций, чья деятельность, как и прежде, будет ограничена, должна быть сохранена заработная плата, в соответствии с новым Указом Президента России. В правительстве региона понимают, что для работодателей это большая нагрузка, но обещают постараться максимально помочь наиболее пострадавшим от пандемии предприятиям, если они будут беречь коллективы, взяв на себя заботу о своих сотрудниках. На разных уровнях власти разрабатываются все новые меры поддержки бизнеса. В ближайшее время законодательно примут региональный «второй пакет», пообещал Дмитрий Миронов. В регионе также продолжится развертывание дополнительных коек для коронавирусных больных на тот случай, если вирус продолжит распространяться в области, заверил губернатор. В то же время будут предприняты максимальные усилия, чтобы остановить его и для этого вводится обязательный масочный режим с 16 мая. Неприятная, но вынужденная мера. Она необходима для безопасности жителей региона и принята для заботы о жизни и здоровье ярославцев. По этой же причине до 31 мая в области сохранится действие ограничений на массовые собрания, досуговую и развлекательную деятельность, а также обязательная самоизоляция для тех, кому больше 65 лет. - Я по-прежнему призываю всех жителей области: берегите себя и окружающих. Сознательное и тщательное соблюдение всех мер профилактики - главное оружие против этой инфекции, - подчеркнул Дмитрий Миронов.