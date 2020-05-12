Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 12 мая: еще один смертельный случай

- В Ивановской области официально зарегистрировано 843 случая заражения коронавирусом, за сутки поставлено 85 новых диагнозов. Из них 58 человек были обследованы с ОРВИ и пневмонию, 22 человека - из круга контактов ранее заболевших, пять человек приехали в регион из Москвы.

Выздоровели на данный момент 180 пациентов, 11, к сожалению, скончались. Информация по одному из умерших подтвердилась только 11 мая: 65-летний мужчина из Тейкова был госпитализирован с двухсторонней пневмонией, находился в реанимации на ИВЛ.

Сейчас в стационарах находятся 519 ивановцев, на кислородной поддержке - 61 пациент, на аппаратах ИВЛ - семь.

- Терапевтическое отделение Кинешемской ЦРБ закрыто на дезинфекцию, так как у одной из пациенток выявлен коронавирус. В учреждении имеется еще одно отделение терапевтического профиля, часть больных направят на лечение в Заволжский филиал Кинешемской ЦРБ. Так что перерыва в оказании медпомощи местным жителям не будет.

- C 12 мая некоторые предприятия и организации региона возобновят работу, но при условии жесткого соблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Одно из них касается обязанности работодателя не допускать к работе сотрудников с повышенной температурой и другими признаками острых респираторных заболеваний. В свою очередь сотрудник обязан следить за состоянием своего здоровья и предоставлять достоверные сведения о нем, заполнив соответствующий чек-лист.

Перед началом рабочего дня или смены все сотрудники в домашних условиях измеряют температуру тела и заносят данные в соответствующую графу чек-листа. Он также включает вопросы о том, есть ли жалобы на дискомфорт в горле, кашель и насморк. Заполненный чек-лист заверяется подписью работника и сдается на входе в организацию перед началом рабочей смены. Допуск работников без заполненного в полном объеме чек-листа

запрещен. Кроме того, при наличии положительного ответа хотя бы на один вопрос или если указана температура тела выше нормы работодатель обязан вызвать медиков, а на время ожидания изолировать такого сотрудника в отдельное помещение.

В детских садах также вводится чек-лист о состоянии детей. Они заполняются родителями и предоставляются воспитателю ежедневно. Перечень вопросов о состоянии здоровья ребенка аналогичен чек-листу взрослого.