2020-05-12T01:00:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 12 мая: еще 78 больных, 2 человека в крайне тяжелом состоянии

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославле на 12 мая 2020 года
Полина Вачнадзе
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославле на 12 мая 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославле на 12 мая 2020 годаФото: Михаил ФРОЛОВ
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- В Ярославской области количество заболевших коронавирусом увеличилось еще на 78 человек. На лечении на данный момент находятся 983 ярославца, госпитализировано 192 жителя области. Из них 844 человека - в удовлетворительном состоянии, 128 - в состоянии средней тяжести. У девятерых врачи состояние оценивают как тяжелое, а у двоих, - как крайне тяжелое.

Выздоровело уже 198 пациентов. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы сидят 166 ярославцев, на карантине после контактов с COVID-зараженными - 1580.

Статистика заболевших с начала периода - 1192 человека:

- Ярославль - 624;

- Гаврилов-Ямский МР – 136;

- Рыбинск – 125;

- Тутаевский МР - 59;

- Ростовский МР - 51;

- Переславский городской округ - 42;

- Ярославский МР – 34;

- Рыбинский МР - 32;

- Угличский МР – 23;

- Некрасовский МР – 15;

- Борисоглебский МР – 14;

- Даниловский МР – 10;

- Некоузский МР – 10;

- Большесельский МР – 6;

- Первомайский МР - 5;

- Пошехонский МР - 3;

- Брейтовский МР - 2,

- Любимский МР -1.

- Президент РФ Владимир Путин в своем обращении 11 мая 2020 года назвал очередные меры поддержки для семей с детьми. Будет оказана помощь тем семьям, где растут не только маленькие дети, но и подростки. С 1 июня единоразовую финансовую поддержку получат ярославцы, у которых есть дети от трех до 15 лет включительно. Никаких справок для этого не нужно, достаточно подать заявление дистанционно на портале госуслуг или на сайте Пенсионного фонда. Заявления принимаются с 12 мая.

Кроме того, в два раза увеличивается минимальное пособие по уходу за ребенком. Также 5 тысяч рублей в апреле-мае получат семьи, не имеющие права на материнский капитал, но воспитывающие ребенка до 3 лет. Таким образом, данная мера поддержки распространяется на все семьи, где есть дети до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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