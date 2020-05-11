Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 11 мая: самый большой суточный прирост - +79 больных

- За сутки в Ивановской области поставлено 79 новых диагнозов коронавирус. На данный момент, это самый большой суточный прирост заболевших. Таким образом, их число в регионе с начала пандемии составило 758 человек.

Выздоровели уже 177 пациентов, 10, к сожалению, скончались.

За сутки под наблюдение медиков попал 141 житель области, после карантина выписаны 162 человека. Под контролем врачей остается 2183 "карантинных" ивановца.

Новые случаи коронавируса зафиксировано в Иванове, Вичуге, Кинешме, Кохме, Тейково, Шуе, Гаврилово-Посадском, Ильинском, Кинешемском, Комсомольском, Лухском, Родниковском, Тейковском, Фурмановском, Шуйском, Южском и Юрьевецком районах.

- 10 мая правительство РФ утвердило распределение межбюджетных средств на сумму более 12 миллиардов рублей. Эти средства будут направлены в бюджеты регионов на доплаты медицинским работникам, помогающим пациентам с COVID-19.

На доплаты ивановским медикам, которые работают с коронавирусными больными, выделено чуть больше 19,1 миллионов рублей.