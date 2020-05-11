Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 11 мая: медикам выделили 19,5 миллионов рублей

- В области за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 63 ярославцев. Общее число заболевших с начала пандемии - 1114 человек, вылечились 162 пациента, но за минувшие сятки - ни одного нового.

На лечении сейчас находится 941 человек, госпитализировано, по официальным данным, 198 ярославцев. В крайне тяжелом состоянии два пациента, в тяжелом - 10. В состоянии средней тяжести 131 больной COVID-19, остальные - 798 - в удовлетворительном.

За все время распространения болезни в Ярославском регионе умерло 11 человек.

На обязательной изоляции после приезда из-за рубежа находятся 166 ярославцев, на карантине после контакта с заболевшими - 1529.

- 10 мая правительство РФ утвердило распределение межбюджетных средств на сумму более 12 миллиардов рублей. Эти средства будут направлены в бюджеты регионов на доплаты медицинским работникам, помогающим пациентам с COVID-19.

На доплаты ярославским медикам, которые работают с коронавирусными больными, выделено чуть больше 19,5 миллионов рублей.