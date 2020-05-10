Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 10 мая: умерли еще три человека

Печальная статистика умерших от коронавируса в Ивановской области пополнилась еще тремя местными жителями. Одному из них, жителю Иванова, было 35 лет. Таким образом, от COVID-19 в регионе на данный момент скончались 10 человек.

За сутки количество заболевших в Ивановской области увеличилось на 26 человек. Вылечился от коронавирусной инфекции еще 31 пациент, всего -164 человека.

С 9 мая жителям Ивановской области разрешили заниматься спортом на улице, если при этом не будет использован уличный спортивный инвентарь. Можно бегать и кататься на велосипедах. При этом должна соблюдаться дистанция не менее трех метров.

Также можно гулять с детьми, но опять же при условии соблюдения дистанции в 1,5 метра. Запрещено находиться на спортивных, игровых и детских площадках.