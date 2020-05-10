2020-05-10T01:00:28+03:00
Иваново

Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 10 мая: умерли еще три человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Иванове на 10 мая 2020 года
Полина Вачнадзе
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Иванове на 10 мая 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Иванове на 10 мая 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Печальная статистика умерших от коронавируса в Ивановской области пополнилась еще тремя местными жителями. Одному из них, жителю Иванова, было 35 лет. Таким образом, от COVID-19 в регионе на данный момент скончались 10 человек.

За сутки количество заболевших в Ивановской области увеличилось на 26 человек. Вылечился от коронавирусной инфекции еще 31 пациент, всего -164 человека.

С 9 мая жителям Ивановской области разрешили заниматься спортом на улице, если при этом не будет использован уличный спортивный инвентарь. Можно бегать и кататься на велосипедах. При этом должна соблюдаться дистанция не менее трех метров.

Также можно гулять с детьми, но опять же при условии соблюдения дистанции в 1,5 метра. Запрещено находиться на спортивных, игровых и детских площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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