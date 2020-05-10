Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 10 мая: заболевших больше тысячи

- В Ярославской области количество заболевших коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 58 человек, выздоровели 14 жителей региона.

Статистика:

- заболевших с начала периода 1051:

Ярославль - 503;

Гаврилов-Ямский МР – 135;

Рыбинск – 125;

Тутаевский МР - 58;

Переславский городской округ - 40;

Ростовский МР - 51;

Рыбинский МР - 32;

Ярославский МР – 25;

Угличский МР – 21;

Борисоглебский МР – 14;

Некрасовский МР – 14;

Даниловский МР – 10;

Некоузский МР – 6;

Большесельский МР – 6;

Первомайский МР - 5;

Пошехонский МР - 3;

Брейтовский МР - 2;

Любимский МР -1.

На данный момент полностью вылечилось 159 ярославцев, умерло 11 человек. Под контролем врачей находится 881 житель области, 177 - госпитализировано.

На обязательной самоизоляции после возвращения из-за границы 171 ярославец, на карантине, так как был контакт с заболевшими, - 1546 человек.

- В крайне тяжелом состоянии сейчас находятся 2 жителя области, в тяжелом - 9 человек. У 113 ярославцев состояние врачи оценивают как средней тяжести, у 757 - удовлетворительное.

- Главный гематолог Ярославской области Валерий Лапин рассказа о четырех умерших пациентах, у которых был выявлен коронавирус. После того, как на карантин закрыли гематологическое отделение областной больницы, больных перевели на лечение в Ярославскую ЦРБ и госпиталь ветеранов войн.

- Тяжелое основное заболевание гематологического профиля, осложненное присоединившейся коронавирусной инфекцией – основная причина смерти пациентов, которых мы, к сожалению, сейчас теряем. Это самая тяжелая группа онкогематологических пациентов и врачи сделали все возможное для их спасения, - подчеркнул врач.

Пациенты с онкологией и онкогематологией и так находятся в самой большой группе риска. И когда к данным заболеваниям присоединяется вирусная инфекция, это зачастую становится критически опасным.

- С подобным мы сейчас и сталкиваемся. Наши пациенты после перевода получают тот же курс лечения, что и в областной больнице, оно не прерывалось ни на один день. Тем не менее, у ряда наших пациентов состояние чрезвычайно тяжелое, - пояснил Валерий Лапин.