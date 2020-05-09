Дмитрий Миронов: «Сегодня мы отдаем дань уважения и памяти каждому, кто сражался на поле боя или ковал победу в тылу»

- Вся страна в те тяжелые годы встала плечом к плечу, чтобы одолеть жестокого и подлого врага, принесшего на нашу землю смерть и разрушения. Граждане страны жили одной общей целью, отдавали все ради победы над фашизмом. В этом – характер нашего народа, лучшие качества которого особенно ярко проявились в годы тяжелых испытаний, - отметил Дмитрий Миронов, поздравляя ярославцев с праздником. - Немало ярких страниц в летопись Победы вписали жители Ярославской области. На фронт ушли более 550-ти тысяч ярославцев. В самые тяжелые месяцы войны сформированные в области дивизии встали на пути врага, рвавшегося к Москве и Ленинграду. А затем шаг за шагом началось освобождение временно захваченных фашистами областей России, Украины и Белоруссии, Молдавии и Прибалтики, стран Восточной Европы. Ярославцы брали Будапешт и Белград, Варшаву и Вену, Братиславу и Прагу, штурмовали Берлин.

Более 220-ти наших земляков за совершенные подвиги были удостоены звания Герой Советского Союза, многие ярославцы награждены орденами и медалями. 200 тысяч ярославцев отдали свои жизни ради общей Победы.

- Мы гордимся нашими выдающимися земляками–полководцами: маршалом Победы, Героем Советского Союза Федором Толбухиным; дважды Героем, генералом Павлом Батовым; контр-адмиралом Иваном Колышкиным; генералами Федором Харитоновым, Николаем Труфановым; другими военачальниками-ярославцами, внесшими огромный вклад в успехи Красной Армии и флота, - подчеркнул глава региона.

Дмитрий Миронов вспомнил и о тех наших земляках, что помогали солдатам ударным трудом в тылу.

- Ушедших на фронт заменили у станков и на колхозных полях женщины и подростки, - сказал он. - Ярославская промышленность обеспечивала армию минометами и автоматами, снарядами и патронами, автомобилями и артиллерийскими тягачами. Рыбинские моторы устанавливались на боевые самолеты. Область отправляла на фронт обмундирование и обувь, медикаменты и продовольствие. Ярославские подростки дежурили на крышах во время воздушных тревог, строили оборонительные сооружения, участвовали в поимке вражеских парашютистов-диверсантов. Даже младшие школьники и воспитанники детских домов вносили свой вклад в общее дело: они готовили посылки на фронт, ухаживали за ранеными и выступали с концертами в госпиталях.

Расположенные в области военные госпитали сохранили жизнь и здоровье десяткам тысяч раненых. Сотни тысяч ленинградских блокадников обрели в Ярославской области второй дом. Несмотря на тяжелейшие условия, продолжали работать школы и учреждения культуры.

- Дорогие друзья! Поздравляя сегодня с Победой всех жителей области, особые слова благодарности я хочу адресовать нашим ветеранам – участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, тем, чье детство пришлось на военные годы. То, что вы сделали для нашей страны, навеки останется беспримерным подвигом, совершенным ради жизни будущих поколений, - обратился губернатор к участникам Великой Отечественной войны.- Сегодня наша страна и наш регион вновь переживают непростые испытания. Но разве могут они сравниться с теми, что довелось испытать вам – военному поколению. Не сомневаюсь, что все вместе, помогая и поддерживая друг друга, мы преодолеем любые трудности. Я желаю всем ярославцам здоровья, выдержки и твердости духа. Пусть вас радуют ваши родные и близкие, пусть над вами всегда будет мирное небо. С праздником вас, дорогие друзья! С Днем Великой Победы!

Сегодня в области проходит немало праздничных мероприятий, но особенно трогательно поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны. Участника Парада Победы, командира разведывательного дивизиона артиллерийского полка, штурмовавшего Берлин Владимира Жилкина прямо у его дома поздравил военный оркестр, исполнивший любимые песни ветерана. А затем под окнами прошел парад из раритетных автомобилей военной поры 1941-1945 годов, восстановленных в рамках акции «Машины Победы».