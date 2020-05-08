Маленький кормилец

Накануне Дня Победы КП-Ярославль продолжает публиковать воспоминания Семена Иосифовича Бройде о Великой Отечественной войне. Начало можете прочитать здесь.

Смотрела на пустую подушку и молчала

Мы прибыли на станцию Макушино Курганской области. На улице было -35. Нас посадили в сани и повезли в деревню. Дед-извозчик дал тулупы, чтобы не замерзли. Пока ехали, он повторял одну и ту же фразу: «Не спать, не спать».

Стемнело, когда мы добрались до деревушки, в которой было всего 11 покосившихся домов. До избы дошли с трудом, ноги не держали. Нас встретила 83-летняя бабушка. Мама положила подушку на лавку, раскрыла ее и при свете тускло горящей лампадки мы увидели, что ребенка нет… Я первый раз видел мать такой. Она смотрела на пустую подушку и молчала, даже не шелохнулась, только прижала меня и сестру к себе.

Дед выскочил на улицу и через некоторое время принес уже полузамерзшего брата. Что только ни делали: по щечкам хлопали, переворачивали, водой брызгали, но ребенок не подавал признаков жизни. Бабушка забрала его на печку. Чуть позже зашла соседка, тоже пожилая. Что они с хозяйкой дома делали, так никто и не узнал, но в четыре утра раздался детский плач. А через день брат покрылся фурункулами с ног до головы. Лечили его семь месяцев, от боли он кричал почти всегда. Успокаивался только тогда, когда старушки чем-то мазали его и заворачивали в простыни.

От усталости терял сознание

На третий день к нам пришла бригадирша и сказала: «Давайте хлопца на работу, пусть кормит вас». Дали мне длинное пальто, которое подвязывали веревкой в три обхвата, большую шапку и валенки на вырост. Две недели вместе с 10 ребятами (им было от 11 до 16 лет, мне – 8) работал на складе. Мы насыпали зерно в мешки, мальчики постарше таскали их к выходу.

В декабре стали работать в лесу на заготовке дров. Они нужны были для топки паровозов, которые ходили на фронт. Для каждой бригады устанавливали норму - 10-12 деревьев в день. Две женщины пилили деревья, ребята постарше обрубали сучья и распиливали бревна на чурки. А мы таскали эти чурки в сани и собирали спиленные сучки для костра. Ровно в полдень нам привозили обед - горячий суп. Этого момента все ждали больше всего. Ежедневно в конце дня мне выдавали 10 картошин, каравай хлеба, крупу, для маленького брата пол-литра молока, когда забивали скот - требуху. И один раз в 10 дней давали полведра крови, которая, застывая, превращалась в студень. Вот как питались.

Работали по 12 часов, без выходных. Даже болеть не имели права: заболеешь, семья останется голодной. Это был невыносимо тяжелый труд. Я приходил домой, открывал дверь… и больше ничего не помнил. От усталости практически терял сознание. Даже не знаю, кто успевал меня подхватить. Просыпался только в постели.

В марте нас перевели на ферму, там заготавливали навоз для полей. Кто постарше, разбивали его ломами, а я таскал эти куски. Надо сказать, что относились к нам хорошо. Женщины плакали, глядя на то, как тяжело приходится детям. В мае начались посевные работы. Нас выстраивали в шеренгу, на шею вешали мешок с зерном, и мы раскидывали его по сторонам. Уходили за много километров. На подводах привозили еще зерна, и мы шли дальше, а потом на этих лошадях возвращались домой.

Эвакуированные дети Ленинграда

В конце 1941 года на станцию Макушино привезли детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда. Им было от 4 до 14 лет. Ребят разместили в клубе на станции, в школе, помещениях райсовета и бараках. Многих увезли в соседние села и районы. Кто был постарше, работал, как и мы. Среди приехавших детей было много больных. Им не могли помочь, и вскоре, как рассказывали местные жители, кладбище стало пополняться маленькими холмиками.

Летом 1942 года по одному или целыми группами дети начали сбегать. Одни беспризорничали на станции, другие смогли уехать в сторону фронта, третьи пытались вернуться в Ленинград, чтобы отыскать своих родителей.

Возвращение в Ярославль

В июле 1942 года, в один из дней, дедушка приехал за нами и, никому ничего не сказав, увез на станцию. Оттуда в сторону Москвы отправлялся воинский эшелон, к которому прикрепили несколько вагонов для беженцев. Добирались до Ярославля долго. Поезд останавливался, наши вагоны отцепляли, и мы стояли в тупиках по 2-3 дня, ждали, пока нас кто-то вновь прицепит.

Ярославль встретил нас воздушной тревогой. Город бомбили с конца июля 1941 года до осени 1943-го. Немцы уничтожали стратегически важные объекты: заводы, мосты, железнодорожные станции. В 1942 году разбомбили поезд с детьми, которых везли из блокадного Ленинграда. Все ребята погибли.

Семен Бройде с женой Валентиной. ФОТО: Из личного архива

Маленький добытчик

Мы с мамой устроились на работу в сапожную мастерскую, которая обслуживала госпиталь. Мама работала с утра, я вечером. Но днем отдыхать было некогда: приходилось доставать еду.

Я стелил на полу пальто, сажал на него брата и сестру, привязывал их за ноги к ножкам стола, чтобы они не уползали, одевался и бежал к госпиталю. Там стояло 6 ящиков с отходами. Уже было заведено, что один из них мой; если кто-то на него покушался, я дрался. Собирал в мешочек очистки и остатки каши, которую не доедали раненые. Из очистков делал оладушки. Жарил их на примусе, вместо масла была вода, пар шел по всей квартире. Детям очень нравилась такая еда. Кашу оставлял на обед маме. Из крапивы, которую собирал, варили суп, добавляя в него полугнилую картошку. Чай всю войну пили с сахарином. По карточкам нам выдавали немного продуктов на несколько дней.

По выходным бегал на Московский вокзал чистить обувь. Начальник вокзала заприметил меня, видел, что я голодный. Приносил паек, который собирала ему жена на обед, и делился со мной. За мою работу военные отдавали свои гимнастерки и галифе, а мама потом перешивала эти вещи. Несколько раз даже давали тушенку. Я не мог дождаться, когда закончится день, чтобы прибежать домой и отдать ее маме.

На зиму нужны были дрова для печки. Каждый день перед работой я ходил на Которосль, туда, где сейчас находится гостиница Юбилейная. Раньше по реке сплавляли лес. Я собирал прибившиеся к берегу бревна, обвязывал их веревкой и волоком тащил в гору. А бревна мокрые, тяжелые. Иногда ждал, когда кто-то пройдет мимо и поможет втащить их наверх. На плечах от веревок были глубокие раны. Мама смазывала их, делала подкладки, ничего не помогало.

Врач написал: умер от истощения

Однажды я упал на улице. По городу в то время постоянно курсировала машина, которая собирала трупы. Меня увидели, подняли и закинули в кузов. Привезли в морг, выгрузили, и, когда сверху бросили еще кого-то, от удара я очнулся. Не мог понять, где нахожусь, еле выбрался, меня качало. Не помню, как добрался до дома.

Второй раз плохо стало дома. Мама стала будить меня на работу, а я не просыпаюсь. Она брызгала водой, не помогало. Тогда соседка побежала к Знаменским воротам, там был телефон-автомат, и позвонила в скорую. Приехал врач. Посмотрел зрачки, пощупал пульс и написал: «Бройде Сема умер в 5 часов 52 минуты. От истощения. Катафалк будет в течение двух часов». Мама закричала, соседи стали обливать водой, бить по щекам, делать искусственное дыхание. И я очнулся. А ту бумагу, которую написал доктор, мама хранила всю жизнь.

Конечно, пока шла война, я не ходил в школу. Видел, как ходят другие ребята, завидовал им. Учиться я пошел, когда мне исполнилось 23 года.

Самый счастливый день

В 6 часов утра 9 мая 1945 года Левитан объявил о Победе советского народа над фашисткой Германией. У нас тогда не было ни телевизоров, ни радиоприемников, ни телефонов, один только черный круглый репродуктор, по которому мы каждый день, по возможности, слушали сводки Информбюро о делах на фронте. Это придавало нам силы, стойкости, мужества, чтобы выжить вопреки всему и своим трудом внести маленькую лепту в общую Победу. И если бы мне сегодня кто-нибудь рассказал эту историю о том, что маленький мальчик начал работать в восемь лет и спас от голодной смерти свою семью, я бы не поверил.