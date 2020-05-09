2020-05-09T01:00:57+03:00
Иваново

Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 9 мая: в автобусы не пустят без маски и перчаток

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Иванове на 9 мая 2020 года
Полина Вачнадзе
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Иванове на 9 мая 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Иванове на 9 мая 2020 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- В Ивановской области за сутки поставлено 58 новых диагнозов «коронавирус». Таким образом в регионе официально зарегистрировано 653 случая заражения, 133 человека уже вылечились. От инфекции умерли семь человек, во всех случаях были сопутствующие патологии.

Сейчас под наблюдением врачей находятся 2174 ивановца. За сутки под контроль взяли 24 человека, выписали – 173.

- В числе новых больных – восемь медиков из Шуйской ЦРБ и Тейковской ЦРБ. Больницы на карантин закрывать не будут, там проведена дезинцекция.

- С 12 мая в Ивановской области возобновляют работу часть предприятий. Чтобы обезопасить сотрудников, регламент будет ужесточен.

Также 12 мая начнут работу непродовольственные магазины площадью до 150 квадратов. Торговые центры и, соответственно, магазины в них, пока остаются закрытыми.

- В Ивановской области с 9 мая разрешены прогулки с детьми и велопрогулки.

- В регионе ужесточается масочный режим. Носить средства защиты ивановцы обязаны не только в общественным местах, но и при любых контактах в людьми. Вводится новое требование – обязательное ношение перчаток в общественных местах.

- В общественный транспорт не будут пускать пассажиров без масок и без перчаток. Это правило в обязательном порядке распространяется и на кондукторов. Усиливается контроль за дезинфекцией салонов, одеждой сотрудников транспортных компаний, их здоровьем.

В общественном транспорте может находиться не более 35% от максимально разрешенного количества пассажиров. В такси, за исключением семей с детьми, могут ехать не более двух человек. Запрещены поездки в такси на переднем сидении.

На остановках общественного транспорта будут нанесены разметки, чтобы пассажиры соблюдали дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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